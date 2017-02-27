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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8074807580768077
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:19

  Цитрин написав:читаю прогнозы валют, графики таблицы, споры с обсуждениями МВФ, кредиты, ОВГЗ и такое ощущение... что все это уже не влияет на курс.

Интересно, а Вы замечаете чтото странное с поведением курса доллара?

и что на него влияет ? и какой будет курс на ближайшию неделю ?)
spekulant
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:31

15:49
Нацбанк купил около 5 млн долларов и ушел. На все ушло не больше 10 минут.
15:48
Неожиданно: незадолго до окончания торгов на рынке появился Национальный банк с покупкой по 27,92.

НБУ хочет вверх, а курс снова идет вниз? Вот зачем было себя искусственно ограничивать 5 миллионами? Они хоть сами знают на день вперед, чего хотят? Хорошие люди попросили придержать курс перед аукционом?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Цитрин написав:Уже не первый раз, хотя раньше часто ошибался. Подумалось что многие тоже заметили странную предсказуемость. Ну раз никто другой ничего странного не заметил, может быть просто случайность.
Я вижу некоторую нелогичность Нацбанка. Обещал бороться с инфляцией, не выкупать сильно много валюты
  kluychkooleg написав:Вот зачем было себя искусственно ограничивать 5 миллионами?
Планові щоденні обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку зменшено з 20 млн дол. США до 5 млн дол. США
https://bank.gov.ua/ua/news/all/planovi-schodenni-obsyagi-interventsiy-z-kupivli-valyuti-na-mijbankivskomu-valyutnomu-rinku-zmensheno-z-20-mln-dol-ssha-do-5-mln-dol-ssha
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:00

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Вот зачем было себя искусственно ограничивать 5 миллионами?
Планові щоденні обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку зменшено з 20 млн дол. США до 5 млн дол. США

Я в курсе, потому и спрашиваю - зачем? Зачем связывать себе руки такими решениями?
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 05 сер, 2021 17:01, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:01

  kluychkooleg написав:
  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Вот зачем было себя искусственно ограничивать 5 миллионами?
Планові щоденні обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку зменшено з 20 млн дол. США до 5 млн дол. США

Я в курсе, потому и спрашиваю - зачем?
эмоции взяли верх..
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:27

"Cенсации" от НБУ или как окончательно запутать рынок

Четверг прошел на валютном рынке очень интересно, хотя и не блистал особым разнообразием котировок. За день котировки доллара находились в очень узком коридоре покупок 26,925-26,945 гривен и продаж от тех же 26,945 до 26,965 гривен. Лишь под конец торговой сессии котировки опустились до отметки 26,91/26,93 гривны за доллар.

“Фишкой” и “сенсацией” дня стал неожиданный для всех выход Нацбанка под конец сессии с покупкой $5 млн долларов по 26,92 гривны. Зачем регулятор выходил с данной интервенцией так и осталось загадкой для дилеров банков и клиентов. На тренд по курсу это уже глобально не влияло, особо избытка или нехватки валюты не ощущалось, время выхода на торги – тоже, мягко говоря, нетипичное и малоэффективное с точки формирования у рынка “понимания” того, что “хочет” регулятор по курсу. Но факт остается фактом – НБУ присутствовал на межбанке.

Если посмотреть на все происходящее сегодня на межбанке со стороны, то можно смело говорить о том, что противостояние интересов крупных игроков сегодня закончилось почти ничем. Доллар за день подешевел на 1,5 копеек – с утренних 26,925/26,945 до 26,91/26,93 гривен, а сам тренд по курсу можно назвать “боковиком”. Но “загадочный” выход НБУ с покупкой доллара в конце дня значительно оживил участников рынка именно своей логикой, которая так и осталась в недрах самого Национального банка.

Главные события 5 августа на валютном рынке:

Доллар подешевел на 1,5 копейки – с 26,925/26,945 до 26,91/26,93 гривен.

Нацбанк выходил сегодня на межбанк под конец дня с “загадочной” покупкой $5 млн по 26,92 гривен.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,9428 гривны, а официальный курс на 6 августа 2021 года установлен на уровне 26,9395 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:29

А як ви сформували свої кошики, шановне товариство?

На моменті, мій кошик сформований так:
👍 80% - бетон
👍 18% - долярчики(по середньозваженому 27,00(05)
👍 2% - #самакрасива

А як у вас, шановне товариство? :D
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 17:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Цитрин написав:В том и загвоздка, курс стал легко прогнозируемым. Поэтому попытки натянуть ОВГЗ и другие факторы выглядят излишне. Есть конечно небольшие случайные колебания ±10 коп, но в целом тренд прогнозируемый. Ощущение, что курс искусственный. Такое впечатление, что все ждут что вот вот чтото поменяется и курс станет непредсказуемый, но этого не происходит. Не замечаете?

Я не возьмусь прогнозировать, когда закончится боковик и в какую сторону пойдем?
Сейчас курс действительно легко прогнозируется методом "завтра будет тек же, как сегодня". С точностью ±10 коп этот метод дает очень высокие резултаты :)
Если кажется, что какие-то факторы перестали влиять, это значит, что есть неучтенные нами факторы, которые выступают компенсаторами.
Я вполне могу смириться с тем, что знаю далеко не все, поэтому у меня нет необходимости объяснять естественные явления чьей-то сверхмогущественной волей.

Общее уменьшение волатильности на валютном рынке без видимых сверхусилий регулятора я склонен объяснять появлением спекулянтов, которым часто удается сглаживать колебания еще до появления регулятора.
Сибарит
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  #<1 ... 8074807580768077
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