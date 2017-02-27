и что на него влияет ? и какой будет курс на ближайшию неделю ?)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 сер, 2021 16:19
Додано: Чет 05 сер, 2021 16:31
15:49
Нацбанк купил около 5 млн долларов и ушел. На все ушло не больше 10 минут.
15:48
Неожиданно: незадолго до окончания торгов на рынке появился Национальный банк с покупкой по 27,92.
НБУ хочет вверх, а курс снова идет вниз? Вот зачем было себя искусственно ограничивать 5 миллионами? Они хоть сами знают на день вперед, чего хотят? Хорошие люди попросили придержать курс перед аукционом?
Додано: Чет 05 сер, 2021 16:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я вижу некоторую нелогичность Нацбанка. Обещал бороться с инфляцией, не выкупать сильно много валюты
Додано: Чет 05 сер, 2021 17:00
Я в курсе, потому и спрашиваю - зачем? Зачем связывать себе руки такими решениями?
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Чет 05 сер, 2021 17:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 05 сер, 2021 17:01
эмоции взяли верх..
Додано: Чет 05 сер, 2021 17:27
"Cенсации" от НБУ или как окончательно запутать рынок
Четверг прошел на валютном рынке очень интересно, хотя и не блистал особым разнообразием котировок. За день котировки доллара находились в очень узком коридоре покупок 26,925-26,945 гривен и продаж от тех же 26,945 до 26,965 гривен. Лишь под конец торговой сессии котировки опустились до отметки 26,91/26,93 гривны за доллар.
“Фишкой” и “сенсацией” дня стал неожиданный для всех выход Нацбанка под конец сессии с покупкой $5 млн долларов по 26,92 гривны. Зачем регулятор выходил с данной интервенцией так и осталось загадкой для дилеров банков и клиентов. На тренд по курсу это уже глобально не влияло, особо избытка или нехватки валюты не ощущалось, время выхода на торги – тоже, мягко говоря, нетипичное и малоэффективное с точки формирования у рынка “понимания” того, что “хочет” регулятор по курсу. Но факт остается фактом – НБУ присутствовал на межбанке.
Если посмотреть на все происходящее сегодня на межбанке со стороны, то можно смело говорить о том, что противостояние интересов крупных игроков сегодня закончилось почти ничем. Доллар за день подешевел на 1,5 копеек – с утренних 26,925/26,945 до 26,91/26,93 гривен, а сам тренд по курсу можно назвать “боковиком”. Но “загадочный” выход НБУ с покупкой доллара в конце дня значительно оживил участников рынка именно своей логикой, которая так и осталась в недрах самого Национального банка.
Главные события 5 августа на валютном рынке:
Доллар подешевел на 1,5 копейки – с 26,925/26,945 до 26,91/26,93 гривен.
Нацбанк выходил сегодня на межбанк под конец дня с “загадочной” покупкой $5 млн по 26,92 гривен.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,9428 гривны, а официальный курс на 6 августа 2021 года установлен на уровне 26,9395 гривен за доллар.
news.finance.ua
Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Додано: Чет 05 сер, 2021 17:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я не возьмусь прогнозировать, когда закончится боковик и в какую сторону пойдем?
Сейчас курс действительно легко прогнозируется методом "завтра будет тек же, как сегодня". С точностью ±10 коп этот метод дает очень высокие результаты
Если кажется, что какие-то факторы перестали влиять, это значит, что есть неучтенные нами факторы, которые выступают компенсаторами.
Я вполне могу смириться с тем, что знаю далеко не все, поэтому у меня нет необходимости объяснять естественные явления чьей-то сверхмогущественной волей.
Общее уменьшение волатильности на валютном рынке без видимых сверхусилий регулятора я склонен объяснять появлением спекулянтов, которым часто удается сглаживать колебания еще до появления регулятора.
Судя по тому, что и после выхода регулятора котировки к концу сессии опустились, его выход не был лишним. Перед окончанием сессии 5 млн - достаточная сумма для того, чтобы изрядно качнуть рынок. Будем считать, что НБУ запустил тапком в Рыжика.
У рынка не надо формировать понимание того, чего хочет НБУ, достаточно понимания НБУ, чего хочет рынок и насколько эти желания серьезны?
Додано: Чет 05 сер, 2021 18:15
Сповідуючи обидві (Вашу і Вашого опонента) точки зору, головне "з водою маля не вихлюпнути". Для багатьох напрямків бізнесу, багатьох людей і тд дуже важливо передбачити курс чи хоча б напрям руху ціни ВКВ. І спроби, тим більше обгрунтовані і дієві, нівелювати і зменшувати їх вартість, не треба.
Тим більше на спеціалізованому ресурсі . Чинників впливу на курс є багато і їх перелік можна систематизувати. Специфіка в тому, що в певний конкретний відрізок часу величина і інтенсивність впливу різних чинників є різна і цей процес динамічний, інколи дуже. Обговорювати ці речі зацікавленим необхідно.
Підозрюю, багатьом цікаво знати чи розуміти як буде поводити себе ціна грн у ВКВ протягом залишку серпня і вересня. От і цікаво було б дізнатися в нового успішного експерта Цитрина його бачення в саме цей період часу.
З вагомих чинників, до речі, слід памятати те, що наша тіньова економіка і фінансові збереження населення неймовірно валютизовані. Чого вартує тільки валютний залишок на депозитах. Я далекий від профансько-популістських вигуків про 100 млрд уо "під матрасами", але...
Якось я вже писав про те, що якщо раптом ситуація в економіці певним чином зміниться на краще а грн почне виконувати всі функції грошей та її привабливість виросте, то конвертація тільки частини валютних запасів може викликати дуже сильний додатковий ефект, який може жодним чином не корилювати з іншими очевидними. Але такий вплив може спричинити динамічне і відчутне зміцнення грн. Щось схоже в слабкому "демоваріанті" ми спостерігали кілька місяців в 2019 році.
П.С. Без ексцесів і форсмажорів може статися так, що цього року, і може навіть до квітня наступного, грн не перейде межі 28(28,1), що ставить під сумнів конвертацію грн у валюту зараз аж до липня-серпня наступного року.
П.П.С. все особисті профвнські фантазії без жодного спонукання кого небудь до дій. А то я вже наслухався від неврівноважених "діарейщиків" після того як озвучив свій злив по 27,25. В чому тільки мене не звинувачували і що тільки про мене не написали. А треба було "не смикатися під клієнтом" і трохи зачекати...
Додано: Чет 05 сер, 2021 19:28
Не считаю себя экспертом, увлекаюсь из любопытства. Что касается прогнозов, немного суеверный и считаю что опубликованный в широком доступе прогноз работать не будет, даже если он будет правильный.
меня честно говоря удивило что Вы в доллар зашли. Это было неожиданно.
Додано: Чет 05 сер, 2021 19:55
Шановний друже, де в цьому дописі viewtopic.php?p=5249036#p5249036 є хоч слово про "захід в долар"? Чи як можна фразу ЗЛИВ ПО 27,25 потрактувати як купівлю валюти?
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