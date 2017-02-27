Додано: Нед 08 сер, 2021 22:24

Zebra написав: vitaliian написав: zРадио 100 плюсов за наглядность. Резинка очень сильно натянута и её продолжают натягивать, жахнет покруче 2008. 100 плюсов за наглядность. Резинка очень сильно натянута и её продолжают натягивать, жахнет покруче 2008.

В этой формуле не учитывается экспорт американских долларов. В этой формуле не учитывается экспорт американских долларов.

В твоих словах есть серьезное противоречие. Кому экспортировать, если доллар высокоинфляционен? Ты уже его не держишь, бизнес - тоже отказывается, институционалы - неохотно, но сбрасывают вслед за бизнесом...Нет, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой, ни о каком синхронном обесценивании речи и быть не может. Он должен сохранять статус самой сильной валюты. По крайней мере - из фидуциарных. Иначе рушится вся глобальная система денег и долговых отношений.Когда-нибудь нескоро (точно не в этом десятилетии) она таки разрушится, но с чего ты взял, что американцы сделают это собственноручно? Они будут эксплуатировать доллар так долго, как это будет получаться, цепляясь за все возможности отсрочить неотвратимое.С инфляцией, не покрываемой доходностью трежерис, экспорту доллара придет конец за считанные годы. Поэтому либо ужесточение ДКП ФРС, либо радикальное сокращение потребления США. Третьего не надо. С вероятностью 99% я ставлю на первое