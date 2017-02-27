sergikkc007 написав:...идет вытряхивание матрасов на хлебушек или боязнь краха доллара?
Эмиссия доллара, евро и прочих валют, которые сюда будут с удвоенной силой завозить заробитчане и вызывать двузначную инфляцию.
Разговоры о крахе доллара гуляют давно, немного удивлен, что у такого ценителя доллара как Вы появились такие сомнения и упадническое настроение
Это не крах доллара, это реальность. Бюджет США 2020 (который заканчивается в сентябре) - около 6 трлн долларов, дефицит 3 трлн - молодцы, допечатали недостающее, теперь можно и экспортировать эту инфляцию, в т.ч. в Украину. Это огромная масса денег, по $1000 на каждого жителя планеты, если не считать Африку и Индию. ЭТО 2 СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ В УКРАИНЕ.
Дальше больше - бюджет 2021 в США, тоже с дефицитом, поменьше уже - "всего" 2 трлн $$$ но эти триллионы все равно придется напечатать. Опять миру будут выброшены по $600 на жителя планеты.
zРадио написав: PS: внешнеторговый дефицит США на абсолютном рекорде. Причина - дорогой импорт в условиях дешевого доллара. Как долго дядя Сэм будет финансировать его за счет роста госдолга и налогов американцев? Риторический вопрос - предкризисный период хорошо визуализируется в 2000-х
в 2000-х это длилось около 3-х лет, выходит, что есть еще около года времени на то, что бы собирать дешевые доллары
vitaliian написав:zРадио 100 плюсов за наглядность. Резинка очень сильно натянута и её продолжают натягивать, жахнет покруче 2008.
В этой формуле не учитывается экспорт американских долларов.
В твоих словах есть серьезное противоречие. Кому экспортировать, если доллар высокоинфляционен? Ты уже его не держишь, бизнес - тоже отказывается, институционалы - неохотно, но сбрасывают вслед за бизнесом...
Нет, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой, ни о каком синхронном обесценивании речи и быть не может. Он должен сохранять статус самой сильной валюты. По крайней мере - из фидуциарных. Иначе рушится вся глобальная система денег и долговых отношений.
Когда-нибудь нескоро (точно не в этом десятилетии) она таки разрушится, но с чего ты взял, что американцы сделают это собственноручно? Они будут эксплуатировать доллар так долго, как это будет получаться, цепляясь за все возможности отсрочить неотвратимое.
С инфляцией, не покрываемой доходностью трежерис, экспорту доллара придет конец за считанные годы. Поэтому либо ужесточение ДКП ФРС, либо радикальное сокращение потребления США. Третьего не надо. С вероятностью 99% я ставлю на первое