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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8087808880898090>
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 17:03

  sergikkc007 написав:
  Zebra написав:
  sergikkc007 написав:...идет вытряхивание матрасов на хлебушек или боязнь краха доллара?

Эмиссия доллара, евро и прочих валют, которые сюда будут с удвоенной силой завозить заробитчане и вызывать двузначную инфляцию.


Разговоры о крахе доллара гуляют давно, немного удивлен, что у такого ценителя доллара как Вы появились такие сомнения и упадническое настроение

Это не крах доллара, это реальность. Бюджет США 2020 (который заканчивается в сентябре) - около 6 трлн долларов, дефицит 3 трлн - молодцы, допечатали недостающее, теперь можно и экспортировать эту инфляцию, в т.ч. в Украину. Это огромная масса денег, по $1000 на каждого жителя планеты, если не считать Африку и Индию.
ЭТО 2 СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ В УКРАИНЕ.

Дальше больше - бюджет 2021 в США, тоже с дефицитом, поменьше уже - "всего" 2 трлн $$$
но эти триллионы все равно придется напечатать. Опять миру будут выброшены по $600 на жителя планеты.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 17:14

  zРадио написав:
PS: внешнеторговый дефицит США на абсолютном рекорде. Причина - дорогой импорт в условиях дешевого доллара. Как долго дядя Сэм будет финансировать его за счет роста госдолга и налогов американцев? Риторический вопрос - предкризисный период хорошо визуализируется в 2000-х


в 2000-х это длилось около 3-х лет, выходит, что есть еще около года времени на то, что бы собирать дешевые доллары :)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 17:18

  NTV написав:Очень хороший пример изменения цен.

Если не изменяет мне память, в 2012-2013 году мешок Ceresit CM11 стоил 2.5-3 доллара (около 20-25 грн), сейчас он стоит $4.5 доллара.

При дальнейшему укреплении гривны до курса 25 и ниже его цена подскочит до $5-6.

Долларовая инфляция дает о себе знать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 17:25

  Zebra написав:
При дальнейшему укреплении гривны до курса 25 и ниже


все ясно - у зебры хакнули ак! :lol:
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 19:50

Наша пісня гарна, нова! Начінаєм её снова!

Kashkari (ФРС): распространение дельта-штамма может поменять планы ФРС по сворачиванию экстренного стимулирования

BBG: (https://www.bloomberg.com/news/articles ... h-ramps-up)дельта продолжает бушевать в Австралии
————————————-
❗️ранее: (https://t.me/markettwits/151023) глава ЦБ Австралии: прогнозируется замедление роста ВВП и увеличение безработицы в 3кв из-за новой волны ковида. ЦБ рассмотрел вопрос отсрочки сворачивания экстренного стимулирования из-за новой волны ковида


Станок - лекарство от всех болезней и невзгод! :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 21:29

zРадио 100 плюсов за наглядность. Резинка очень сильно натянута и её продолжают натягивать, жахнет покруче 2008.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 21:49

  vitaliian написав:zРадио 100 плюсов за наглядность. Резинка очень сильно натянута и её продолжают натягивать, жахнет покруче 2008.

В этой формуле не учитывается экспорт американских долларов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:23

  Zebra написав:
  vitaliian написав:zРадио 100 плюсов за наглядность. Резинка очень сильно натянута и её продолжают натягивать, жахнет покруче 2008.

В этой формуле не учитывается экспорт американских долларов.
я жду курс за 40, бесконечно вам дешевые доллары дарить не будут. Гребите пока дают.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 08 сер, 2021 22:35, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:24

  Zebra написав:
  vitaliian написав:zРадио 100 плюсов за наглядность. Резинка очень сильно натянута и её продолжают натягивать, жахнет покруче 2008.

В этой формуле не учитывается экспорт американских долларов.


В твоих словах есть серьезное противоречие. Кому экспортировать, если доллар высокоинфляционен? Ты уже его не держишь, бизнес - тоже отказывается, институционалы - неохотно, но сбрасывают вслед за бизнесом...

Нет, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой, ни о каком синхронном обесценивании речи и быть не может. Он должен сохранять статус самой сильной валюты. По крайней мере - из фидуциарных. Иначе рушится вся глобальная система денег и долговых отношений.

Когда-нибудь нескоро (точно не в этом десятилетии) она таки разрушится, но с чего ты взял, что американцы сделают это собственноручно? Они будут эксплуатировать доллар так долго, как это будет получаться, цепляясь за все возможности отсрочить неотвратимое.

С инфляцией, не покрываемой доходностью трежерис, экспорту доллара придет конец за считанные годы. Поэтому либо ужесточение ДКП ФРС, либо радикальное сокращение потребления США. Третьего не надо. С вероятностью 99% я ставлю на первое
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Он должен сохранять статус самой сильной валюты.
Они же не дураки ронять собственную валюту, это будет выстрел не в ногу, а в голову и проигрыш демократов республиканцам на десятилетия вперёд.
vitaliian
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