проблема в том что если глянуть на более расширенную (раннюю) картинку, то видно что этот процесс продолжался многие года
и никто не знает где тот предел. Может предел -200 или -300 ?... Это то же самое, как все охали когда например гривна падала с 8, "ну всё 10 - предел", "нет? - ну всё 12 и на откат, на 9-10 закупимся спокойно", "неее? - ну ок, 15 и всё", ...... "да шо ж такое , 35 уже и нигде нет, опупеть "
тем более мы видим что на корону можно спокойно списывать все беды. Думается, если б был другой этап развития экономики, то никто б на нее особого внимания может и не обращал.
Alex2007 написав:проблема в том что если глянуть на более расширенную (раннюю) картинку, то видно что этот процесс продолжался многие года
Я бегло комментировал - то было в условиях, когда бОльшая часть торгового дефицита возвращалась в США в виде дивидендов. Да вы и сами, наверняка, помните - тогда американский капитал был даже в Роснефти (Карл!!!). Сегодня рынок другой, почти половина глобального эквити итак на внутриамериканском рынке. А после долговых проблем PIGS, ухода капитала из BRICS и торговой войны с Китаем дефицит, формируемый импортом, финансируется "живыми" деньгами. Это уже не перекладывание средств между карманами одного пиджака - это экономический оверхед. Плюс не забывайте об инфляции, которая сегодня соответствует не 2004-му, не 2006-му, а 2008-му в аккурат в преддверии начала коррекции