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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8087808880898090
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:43

  zРадио написав:
Зображення


проблема в том что если глянуть на более расширенную (раннюю) картинку, то видно что этот процесс продолжался многие года

Зображення
и никто не знает где тот предел. Может предел -200 или -300 ?...
Это то же самое, как все охали когда например гривна падала с 8, "ну всё 10 - предел", "нет? - ну всё 12 и на откат, на 9-10 закупимся спокойно", "неее? - ну ок, 15 и всё", ...... "да шо ж такое :shock: , 35 уже и нигде нет, опупеть :shock: "

тем более мы видим что на корону можно спокойно списывать все беды. Думается, если б был другой этап развития экономики, то никто б на нее особого внимания может и не обращал. :roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:54

  Alex2007 написав:и никто не знает где тот предел.
да это может длиться 1-5 лет. я курс 40+ вот прям завтра не обещал.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 22:56

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Он должен сохранять статус самой сильной валюты.
Они же не дураки ронять собственную валюту, это будет выстрел не в ногу, а в голову и проигрыш демократов республиканцам на десятилетия вперёд.

"они же не дураки ронять свой доллар" - обстоятельства заставляют, там подсели на иглу "вечного роста".

Раньше я думал, что ФРС начнет как то связывать доллар депо сертификатами, но сейчас вижу что инфляция уже не обратима.

Чуйка подсказывает, что этот кризис за счёт матрацев преодолевается.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 23:05

  Zebra написав:
Чуйка подсказывает, что этот кризис за счёт матрацев преодолевается.
Ау кого нет матрацев, зайдут в минус?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 23:19

  Alex2007 написав:проблема в том что если глянуть на более расширенную (раннюю) картинку, то видно что этот процесс продолжался многие года


Я бегло комментировал - то было в условиях, когда бОльшая часть торгового дефицита возвращалась в США в виде дивидендов. Да вы и сами, наверняка, помните - тогда американский капитал был даже в Роснефти (Карл!!!). Сегодня рынок другой, почти половина глобального эквити итак на внутриамериканском рынке. А после долговых проблем PIGS, ухода капитала из BRICS и торговой войны с Китаем дефицит, формируемый импортом, финансируется "живыми" деньгами. Это уже не перекладывание средств между карманами одного пиджака - это экономический оверхед. Плюс не забывайте об инфляции, которая сегодня соответствует не 2004-му, не 2006-му, а 2008-му в аккурат в преддверии начала коррекции
zРадио
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