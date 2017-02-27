Додано: Нед 08 сер, 2021 22:43

zРадио написав:



проблема в том что если глянуть на более расширенную (раннюю) картинку, то видно что этот процесс продолжался многие годаи никто не знает где тот предел. Может предел -200 или -300 ?...Это то же самое, как все охали когда например гривна падала с 8, "ну всё 10 - предел", "нет? - ну всё 12 и на откат, на 9-10 закупимся спокойно", "неее? - ну ок, 15 и всё", ...... "да шо ж такое, 35 уже и нигде нет, опупетьтем более мы видим что на корону можно спокойно списывать все беды. Думается, если б был другой этап развития экономики, то никто б на нее особого внимания может и не обращал.