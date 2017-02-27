Додано: Пон 09 сер, 2021 11:27

Denik написав: https://minagro.gov.ua/ua/investoram/monitoring-stanu-apk/eksport-z-ukrayini-zernovih-zernobobovih-ta-boroshna

Экспорт зерна догнал отставание и уже ускорился до +10% к уровню прошлого года при +25% больших ценах.

Я думаю, что это поддержит гривну на межбанке. https://minagro.gov.ua/ua/investoram/monitoring-stanu-apk/eksport-z-ukrayini-zernovih-zernobobovih-ta-boroshnaЭкспорт зерна догнал отставание и уже ускорился до +10% к уровню прошлого года при +25% больших ценах.Я думаю, что это поддержит гривну на межбанке.

Клоун Найман почитал наш форум и выдал прогноз "от себя".Мол всё хорошо, но если будет холодная зима, то доллар будет дорожать. Ибо газ надо будет покупать.Кто бы этому настоящему идиоту объяснил, что газ негде покупать, Европа пустая, газа им может вообще не хватить на зиму, если цена будет даже 1000 за куб, то никакого виртуального реверса не будет, даже на те крохи, которые они сейчас прокручивают по бумагам.Тем более, Кушнирук уже проговорился, что те 3.9 ярда кубов, которые принадлежат нерезидентам они "физически" не смогут отправить на Запад. Надо будет их добровольно или принудительно купить или забрать.Все готовятся к сложной зиме, все готовятся переступить красные линии, чтобы только спасти свой зад и не дать своим людям замёрзнуть.Что несёт Найманый? Читал бы лучше внимательно наш форум и шевелил бы губами, извилинами в его голове даже не пахнет.У Нафтогаза есть своя валюта, им же разрешили покупать не в момент прихода гривны на счета, а в любое время, наверняка за лето он уже поуши в валюте.А вот фактор рекордного урожая никто не оценивает правильно. Один Деник красавец и всё верно просчитал, цены отличные, реально осенью будет интересно, когда покупатели выдохнутся, а на межбанке появится ярд или 1.5 ярда лишннй валюты в месяц. При желании можно и 20 легко засветить. Но думаю 26 будет достаточно.По карантину, дельта уже обрушила цены на нефть, это нам очень полезно и хорошо. Если будет карантин, то экспорту нашего металла и продовольсвия это не помеха. А вот импорт грохнется. Думаю НБУ сам в шоке, как сдерживать ревальвацию осенью, для гривны наверное сейчас лучшие времена за все 30 лет независимости. Красотища. Кто не понял ситуацию и не сложил 2+2, потом не лейте слёзы, что религия и пасторы секты будеттолькодорожать обманули вас, думайте своей головой, не будьте слепыми котятами и не доверяйтесь на 100% сомнительным личностям))