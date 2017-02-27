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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8088808980908091
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:09

Південне передмістя Києва, ранок
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vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:11

  odessit2007 написав:26.90-26.93/26.97-27.00

в Одессе дорогой доллар


В обменках он дорогой. В банках дешевле.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:12

  Успіх написав:
  kluychkooleg написав:пока падаем - 26.785

А толку, якщо в людей вже гривні нема на купівлю #нікомунепотрібного))
- всю гривню з пересічних вигрібає атб))


«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»
нет денег на АТБ? Пусть закупаются в Le Silpo.
Кредобанк - 26.8695
Эксим - 26.86
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Пон 09 сер, 2021 11:12, всього редагувалось 1 раз.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 10:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna
Экспорт зерна догнал отставание и уже ускорился до +10% к уровню прошлого года при +25% больших ценах.
Я думаю, что это поддержит гривну на межбанке.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:04

  Denik написав:https://minagro.gov.ua/ua/investoram/monitoring-stanu-apk/eksport-z-ukrayini-zernovih-zernobobovih-ta-boroshna
Экспорт зерна догнал отставание и уже ускорился до +10% к уровню прошлого года при +25% больших ценах.
Я думаю, что это поддержит гривну на межбанке.


should be
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:19

Изменение курсов USD/UAH, EUR/UAH, EUR/USD, индекса доллара за неделю
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 11:27

  Denik написав:https://minagro.gov.ua/ua/investoram/monitoring-stanu-apk/eksport-z-ukrayini-zernovih-zernobobovih-ta-boroshna
Экспорт зерна догнал отставание и уже ускорился до +10% к уровню прошлого года при +25% больших ценах.
Я думаю, что это поддержит гривну на межбанке.

Клоун Найман почитал наш форум и выдал прогноз "от себя".
Мол всё хорошо, но если будет холодная зима, то доллар будет дорожать. Ибо газ надо будет покупать.
Кто бы этому настоящему идиоту объяснил, что газ негде покупать, Европа пустая, газа им может вообще не хватить на зиму, если цена будет даже 1000 за куб, то никакого виртуального реверса не будет, даже на те крохи, которые они сейчас прокручивают по бумагам.
Тем более, Кушнирук уже проговорился, что те 3.9 ярда кубов, которые принадлежат нерезидентам они "физически" не смогут отправить на Запад. Надо будет их добровольно или принудительно купить или забрать.
Все готовятся к сложной зиме, все готовятся переступить красные линии, чтобы только спасти свой зад и не дать своим людям замёрзнуть.
Что несёт Найманый? Читал бы лучше внимательно наш форум и шевелил бы губами, извилинами в его голове даже не пахнет.
У Нафтогаза есть своя валюта, им же разрешили покупать не в момент прихода гривны на счета, а в любое время, наверняка за лето он уже поуши в валюте.
А вот фактор рекордного урожая никто не оценивает правильно. Один Деник красавец и всё верно просчитал, цены отличные, реально осенью будет интересно, когда покупатели выдохнутся, а на межбанке появится ярд или 1.5 ярда лишннй валюты в месяц. При желании можно и 20 легко засветить. Но думаю 26 будет достаточно.

По карантину, дельта уже обрушила цены на нефть, это нам очень полезно и хорошо. Если будет карантин, то экспорту нашего металла и продовольсвия это не помеха. А вот импорт грохнется. Думаю НБУ сам в шоке, как сдерживать ревальвацию осенью, для гривны наверное сейчас лучшие времена за все 30 лет независимости. Красотища. Кто не понял ситуацию и не сложил 2+2, потом не лейте слёзы, что религия и пасторы секты будеттолькодорожать обманули вас, думайте своей головой, не будьте слепыми котятами и не доверяйтесь на 100% сомнительным личностям))
somilitark
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  #<1 ... 8088808980908091
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