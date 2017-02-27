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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8094809580968097>
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 16:48

  sergikkc007 написав:Что бросается в глаза, нерезы на фоне крепнущей гривны выходят из ОВГЗ, как так? :?

Фиксируют прибыль пока мы тешим себя высоким урожаем.
Ведь праздник урожая в Украине такая сложная штука... он не длится 12 месяцев в году. А кто не успел, тот опозал, и попадает в традиционно минорную для гривны пору отопительного сезона.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 16:50

  sergikkc007 написав:
  greenozon написав:В июле 2021 года физлица продали более 2 млрд долларов в эквиваленте наличными. Это самый большой месячный объем операций по продаже иностранной валюты физическими лицами за всю историю наблюдений с 2012 года.

Первая мысль, что 2012-й передовал 2013-му году...идет вытряхивание матрасов на хлебушек или боязнь краха доллара?

Вторая мысль: а сколько купили?
Ответ, как обычно, ищем на сайте НБУ.
Оказывается, купили тоже около 2 млрд.
Чистая продажа получилась 341 млн. Цифра тоже немаленькая, но у матрасов есть шанс спастись :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 16:50

  antey1969 написав:
  sergikkc007 написав:Что бросается в глаза, нерезы на фоне крепнущей гривны выходят из ОВГЗ, как так? :?

Фиксируют прибыль пока мы тешим себя высоким урожаем.
Ведь праздник урожая в Украине такая сложная штука... он не длится 12 месяцев в году. А кто не успел, тот опозал, и попадает в традиционно минорную для гривны пору отопительного сезона.

Ну и входить по такому курсу тоже не очень интересно. Можно подождать немного, пока за 1 бакс не будут давать например 28 гривен
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 16:52

  sergikkc007 написав:Что бросается в глаза, нерезы на фоне крепнущей гривны выходят из ОВГЗ, как так? :?
это почти интрига года. Во первых мвф внепланово налил 2,7 ярда которыми возможно планируют закрыть дефицит бюджета, во вторых нбу не сильно хочется укрепления гривны (иначе курс был бы ниже 26) в третьих власть честно призналась что едет в США просить денег, вдруг дадут? в пятых компенсация за сп2 (не следующему же президенту эту почётную подачку тратить?) так же присоединяюсь к предыдущему сообщению, курс для входа не очень.

Кроме того весь мир ждёт осенью ужесточение монетарной политики США, лучше переждать в мягком белом песке, чем в мягкой валюте.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:07

Межбанк: доллар снова подешевел

Понедельник подхватил эстафету конца предыдущей недели и прошел на валютном рынке позитивно для гривны. За сегодня доллар на межбанке подешевел еще на 5 копеек — с 26,79/26,81 до 26,74/26,76 гривен, а евро с 31,50/31,52 до 31,45/31,48 гривен.

И если в первой половине дня периодически спрос даже кратковременно превышал предложение и это давало возможность продавцам держать оборону в пределах курса продажи около 26,81−26,825 гривен, то после обеда гривна быстро стала отвоевывать позиции у американской валюты на фоне явного превышения предложения над спросом. Результат — укрепление нацвалюты к концу сессии.

НБУ в понедельник на рынок не выходил. После активизации работы в прошлую пятницу — сегодня регулятор, видимо тестирует, до какого уровня просядут котировки без его вмешательства. Настроения участников торгов остаются в пользу дальнейшей ревальвации гривны.

Ход торгов:

С самого утра крупные покупатели и продавцы «боролись за курс». В итоге, со стартовых 26,79/26,81 гривен к 12 часам доллар вырос до 26,805/26,825 гривен и с очень малыми отклонениями продержался в этих пределах почти до 14 часов.

После обеда предложение начало превышать спрос, покупателей становилось все меньше и котировки просели до 26,795/26,815 к 15 часам и до 26,74/26,76 к концу сессии.

Главные события 9 августа на валютном рынке:

Доллар подешевел на 5 копеек — с 26,79/26,81 до 26,74/26,76 гривен.

Нацбанк не выходил сегодня на межбанк.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,8022 гривен, а официальный курс на 10 августа 2021 года установлен на уровне 26,8011 гривен за доллар.

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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:08

Че там когда паник sell

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 17:33

НБУ в четверг немного покупал по 26.92, в пятницу много по 26.81 для того, чтобы в понедельник ничего не купить по 26.73-74.
Умом логику НБУ не понять, аршином не измерить.
Или в пятницу сливались хорошие люди, которые попросили придержать курс, а сегодня - всякая шушера?
В городе видел курс продажи на Сбере - 26.84.
ТАС онлайн тоже 26.84, ОТП - 26.81.
Завтра, думаю, увидим 26.78 уже с утра.
Обменки нехотя спустились на 26.85 - 26.95.
Скупившиеся вчера по 27 - 27.03 сейчас, видимо, отмечают удачную сделку.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Или в пятницу сливались хорошие люди, которые попросили придержать курс, а сегодня - всякая шушера?
Кто там советовал делать как нбу? это для вас маячок был.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:23

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Или в пятницу сливались хорошие люди, которые попросили придержать курс, а сегодня - всякая шушера?
Кто там советовал делать как нбу? это для вас маячок был.


Маячок делать наоборот, делать так, как делают "хорошие люди"?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:26

  kluychkooleg написав:НБУ в четверг немного покупал по 26.92, в пятницу много по 26.81 для того, чтобы в понедельник ничего не купить по 26.73-74.
Умом логику НБУ не понять, аршином не измерить.
Или в пятницу сливались хорошие люди, которые попросили придержать курс, а сегодня - всякая шушера?
В городе видел курс продажи на Сбере - 26.84.
ТАС онлайн тоже 26.84, ОТП - 26.81.
Завтра, думаю, увидим 26.78 уже с утра.
Обменки нехотя спустились на 26.85 - 26.95.
Скупившиеся вчера по 27 - 27.03 сейчас, видимо, отмечают удачную сделку.

Бегемот тупо держит продажу по 27.10
Starikan
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