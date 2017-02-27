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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 сер, 2021 19:40
Когда паника, спрашиваете Вы ?
Вот пока лето и пенсионеры могут подкормиться со своих дачных участков , продав часть выращенного, паники не будет .
А вот под ноябрь месяц , когда закончатся стратегические запасы накопленные за лето,, и до включения отопления , возможного развития ковидной инфекции , тут можно и ждать вместе с очередным повышением цен .
Даже если и выкрутят у людей доллар по 19,5 .
Поверьте ,наследники СССР могут очень огорчить .
Общение с пенсионерами , одна из частей моей бывшей работы .
Это внешне люди стареют , а вот в душе ,что желания ,что мысли, как были о удовольствии и молодости так и остались .
Мне бы не хотелось бы напоминать всем о том , что необходимо помогать родителям и пожилым людям , все и так это знают , но без помощи государства ,нынешнему, старшему поколению не обойтись .
Но им ни кто не поможет и груз неуплаченных долгов и дальнейшей цепочки так и будет висеть на шее государства .
Додано: Пон 09 сер, 2021 21:05
таки да
поскольку свой газ она нам предложить не может, то очень вероятно речь пойдёт о нашем отказе от "реверса" который нам перекроют с запуском сп2. С бацькой горшки побиты, единственный оставшийся посредник это Меркель.
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