Додано: Пон 09 сер, 2021 19:40

sani_2012 написав: Че там когда паник sell



*Відправлено з Чату Че там когда паник sell

Когда паника, спрашиваете Вы ?Вот пока лето и пенсионеры могут подкормиться со своих дачных участков , продав часть выращенного, паники не будет .А вот под ноябрь месяц , когда закончатся стратегические запасы накопленные за лето,, и до включения отопления , возможного развития ковидной инфекции , тут можно и ждать вместе с очередным повышением цен .Даже если и выкрутят у людей доллар по 19,5 .Поверьте ,наследники СССР могут очень огорчить .Общение с пенсионерами , одна из частей моей бывшей работы .Это внешне люди стареют , а вот в душе ,что желания ,что мысли, как были о удовольствии и молодости так и остались .Мне бы не хотелось бы напоминать всем о том , что необходимо помогать родителям и пожилым людям , все и так это знают , но без помощи государства ,нынешнему, старшему поколению не обойтись .Но им ни кто не поможет и груз неуплаченных долгов и дальнейшей цепочки так и будет висеть на шее государства .