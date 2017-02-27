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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8094809580968097
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 19:25

Starikan Он не намерен продавать.
Короед
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 19:40

  sani_2012 написав:Че там когда паник sell

*Відправлено з Чату


Когда паника, спрашиваете Вы ?
Вот пока лето и пенсионеры могут подкормиться со своих дачных участков , продав часть выращенного, паники не будет .
А вот под ноябрь месяц , когда закончатся стратегические запасы накопленные за лето,, и до включения отопления , возможного развития ковидной инфекции , тут можно и ждать вместе с очередным повышением цен .
Даже если и выкрутят у людей доллар по 19,5 .
Поверьте ,наследники СССР могут очень огорчить .
Общение с пенсионерами , одна из частей моей бывшей работы .

Это внешне люди стареют , а вот в душе ,что желания ,что мысли, как были о удовольствии и молодости так и остались .
Мне бы не хотелось бы напоминать всем о том , что необходимо помогать родителям и пожилым людям , все и так это знают , но без помощи государства ,нынешнему, старшему поколению не обойтись .
Но им ни кто не поможет и груз неуплаченных долгов и дальнейшей цепочки так и будет висеть на шее государства .
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 21:05

  vitaliian написав:
  sequence написав:
  somilitark написав:..
Кто бы этому настоящему идиоту объяснил, что газ негде покупать, Европа пустая..

Все всегда знали к кому обращаться за газом, если приспичит. Однако, в текущих реалиях скорее остановят промышленность, чем пойдут на поклон. Вовсе не уверен, что ТЭЦ на газу и мазуте - это одни и те же ТЭЦ.
Надеемся, зима будет теплой.

не по газовому ли вопросу Меркель резко собралась в Украину? Значит будет что-то просить, по традиции кто просит, тот и прилетает.

таки да
"22 августа действительно состоится визит Ангелы Меркель в Украину, это уже подтверждено немецкой стороной. Сейчас визит готовится на рабочем уровне. У нас нет сомнений, что он будет весьма содержательным. Тематическое наполнение визита вполне прозрачное. Это и вопросы, касающиеся переговоров о мире на Донбассе, и вопросы безопасности в более широком смысле, в том числе в газовой сфере", – сказал он.
gordonua.com
поскольку свой газ :oops: она нам предложить не может, то очень вероятно речь пойдёт о нашем отказе от "реверса" который нам перекроют с запуском сп2. С бацькой горшки побиты, единственный оставшийся посредник это Меркель.
vitaliian
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