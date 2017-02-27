Конвертували доллари по гарному курсу навесні - і в нерухомість...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 сер, 2021 10:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 10 сер, 2021 10:30
Маю більше половини в гривні. Поки не роблю ніяких зайвих рухів, вичікую і спостерігаю за розвитком подій.
В січні-лютому був гарний курс, можна було не сидіти до квітня)
Додано: Вів 10 сер, 2021 10:50
Всё правильно, у правительства не должно "подгорать" и чтобы потом клоуны кричали о пирамиде.
Количество ОВГЗ в обороте сокращается и на деятельности правительства это никак не сказалось, планы по сборам перевыполнены, овгзшантажисты идут лесом.
Сейчас нерезам и прочим красиво показывают: если хотите, то двери на выход открыты, 12% чистыми сейчас в гривне это почти 12 в валюте, ведь курс только ревальвирует это сказка для кредиторов.
Если не хотите этот мёд и настоящий рай, то вас никто не держит, обойдёмся сами.
Потом будут кусать логти и заскакивать по меньшему курсу и ниже ставкам.
Красавцы. Это вам не 20% при атохутиннападёть.
Показывают характер и не зависят от кредиторов.
По курсу, боковик, наверное НБУ активнее выкупает, спасает валюту от обвала. Скажите спасибо ему долларохомяки и обвалисты((
Додано: Вів 10 сер, 2021 11:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
так уже
"У першому півріччі держбанки позбулися ОВДП на 44,5 мільярда"
Додано: Вів 10 сер, 2021 11:24
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.08.2021...................26,7437
Доллар потерял 6 копеек.
МКГ*............7.1931............7.2170...........+0.33%
По состоянию на 10 утра котировки были на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Сегодня обозвать этот момент открытием у меня рука не поднимается, т.к. активные действия начались очень рано. С самого утра участниками рынка был замечен НБУ, выкупивший плановую пятерку (рано утром на пустом рынке трудно спрятаться даже с такой мелкой суммой). Около 10 он появился уже второй раз с фиксированным бидом. Понять столь ранний выход можно - вчера под закрытие котировки поползли вниз, закрылись много ниже официального курса, поэтому стоило остановить падение и дождаться начала настоящей торговли. Выход регулятора успокоил рынок и появилась возможность исполнить традиционную кофейную церемонию. После утреннего кофе плавно пошли вверх и за полчаса выросли на 2 копейки. Около 11 развернулись, опустились на 1.5 копейки и взяли паузу. К 12 опустились на полкопейки.
В мире доллар вчера вечером подпрыгнул, потом почти до утра очень плавно рос, а сегодня колеблется на одном уровне.
Справочный курс встретили на уровне "открытия" котировками 26.7350 - 26.7550.
НБУ вчера, похоже, выкупил 5 млн, оставшись при этом незамеченным.
Остатки на коррсчетах уменьшились, в основном, за счет роста объема суточных сертификатов. Остальные факторы до миллиарда.
В пятницу объем МБ подскочил с 417.5 до 618.7 млн. Чистый спрос составил 552.4 млн. В противовес росту МБ, клиентские обороты упали, особенно сильно упал спрос. Предложение превысило спрос примерно на треть, разница почти вдвое превысила немаленький объем интервенции НБУ.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Вів 10 сер, 2021 11:31
Середньорічна-зважена
Вітаюсь совсіма!
Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії!
Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!
Цифри за 2 тижня.
СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0462
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0070
Повні оберти МБ за тиждень - 2428,3029
Середні оберти за тиждень - 485,6606
Середні оберти за рік - 380,4461
СередньоТижневеЗважене - 26,8913
СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0036
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0061
Повні оберти МБ за тиждень - 2233,1354
Середні оберти за тиждень - 446,6271
Середні оберти за рік - 382,6820
СередньоТижневеЗважене - 26,8707
Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень, добряче більші ніж середні оберти за рік.
Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,7437(26,8382) грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,6086(27,6389) грн./дол. Це на 0,86(0,80) грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 3,13(2,98) відсотка. Виросли четвертий тиждень поспіль! Може і не треба поспішати, та сенс по року купувати той доляр видно наочно!
На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,86 гривні по показниках 2021 року!
І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 26,8707(26,8913) грн./дол., а продавав дорожче.
ВО
PS
Що, колективна безвідповідальність дотаргетувала вже до того, що в два рази перевищели ціль по інфляції? Казав же, і зазделегіть, що треба підіймати ставку до рівня інфляції! Ми не США, ми світові гроші з гвинтокрила не розкидаємо. Не можна американців копіювати! Поганою метлою треба гнати з НБУ цю братію на чолі з головою склочником, ще й повним тормозом! Якось не поспіває він за інфляцією. Не вміє працювати на випередження.
А цей непотріб? Як можно роздавати державні, зібрані з пересічних налоги, під якусь програму 5-7-9% ??? Коли інфляція вже більша 10% !!! Вже самі банки кажуть, що такі дарунки хапають ті, кому воно не дуже і кортить!
Керівництво, схаменіться!
Хай щастить!
Додано: Вів 10 сер, 2021 11:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Осенью цены на ЖРС на фоне того, что происходит на мировом рынке могут вернуться к майским максимумам. viewtopic.php?p=5277546#p5277546
На фоне рекордного экспорта зерновых/масличных и продуктов их переработки это окажет очень сильную поддержку гривне.
Додано: Вів 10 сер, 2021 11:47
Додано: Вів 10 сер, 2021 12:03
А чего вы прицепились к Агриколю?
Там что касирши симпатичные, что вы к ним только и заглядываете?
Они работают с приноса, проигрывают конкуренцию обменкам по цене приёма, вот никто к ним никто и не несёт.
Посетите госы: укргаз и укрэксим, их подкрепляют, пятёрку или десятку насыпят без проблем.
Причём у обоих продажа 26.85, ну чего вам не хватает?
Считаете снижение не настоящее?))
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