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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8097809880998100>
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 10:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:- а що, хтось до цього часу ще сидить, хоч наполовину в гривні, щоб конвертнутись по низькому курсу?

Конвертували доллари по гарному курсу навесні - і в нерухомість...
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 10:30

  Успіх написав:а що, хтось до цього часу ще сидить, хоч наполовину в гривні, щоб конвертнутись по низькому курсу?

Маю більше половини в гривні. Поки не роблю ніяких зайвих рухів, вичікую і спостерігаю за розвитком подій.
  Denik написав:Конвертували доллари по гарному курсу навесні - і в нерухомість...

В січні-лютому був гарний курс, можна було не сидіти до квітня)
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 10:50

  Denik написав:
  vitaliian написав:нерезы нужны тогда когда надо на кого то повесить курсовые риски. Сейчас курсовые риски минимальны, валюта идёт с избытком из других источников а вопреки росту учётной ставки (и ставки рефинансирования) ставки по овгз не растут. По идее мы должны увидеть отток из бумаг нерезидентов и банков.

Мы должны сначала увидеть уменьшение ОВГЗ в обороте за счет погашение, а затем и падение ставок по новым выпускам.

Всё правильно, у правительства не должно "подгорать" и чтобы потом клоуны кричали о пирамиде.
Количество ОВГЗ в обороте сокращается и на деятельности правительства это никак не сказалось, планы по сборам перевыполнены, овгзшантажисты идут лесом.
Сейчас нерезам и прочим красиво показывают: если хотите, то двери на выход открыты, 12% чистыми сейчас в гривне это почти 12 в валюте, ведь курс только ревальвирует это сказка для кредиторов.
Если не хотите этот мёд и настоящий рай, то вас никто не держит, обойдёмся сами.
Потом будут кусать логти и заскакивать по меньшему курсу и ниже ставкам.
Красавцы. Это вам не 20% при атохутиннападёть.
Показывают характер и не зависят от кредиторов.

По курсу, боковик, наверное НБУ активнее выкупает, спасает валюту от обвала. Скажите спасибо ему долларохомяки и обвалисты((
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:По идее мы должны увидеть отток из бумаг нерезидентов и банков.


так уже
"У першому півріччі держбанки позбулися ОВДП на 44,5 мільярда"
https://minfin.com.ua/ua/2021/08/07/69315277/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:24

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.08.2021...................26,7437
Доллар потерял 6 копеек.

МКГ*............7.1931............7.2170...........+0.33%

По состоянию на 10 утра котировки были на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Сегодня обозвать этот момент открытием у меня рука не поднимается, т.к. активные действия начались очень рано. С самого утра участниками рынка был замечен НБУ, выкупивший плановую пятерку (рано утром на пустом рынке трудно спрятаться даже с такой мелкой суммой). Около 10 он появился уже второй раз с фиксированным бидом. Понять столь ранний выход можно - вчера под закрытие котировки поползли вниз, закрылись много ниже официального курса, поэтому стоило остановить падение и дождаться начала настоящей торговли. Выход регулятора успокоил рынок и появилась возможность исполнить традиционную кофейную церемонию. После утреннего кофе плавно пошли вверх и за полчаса выросли на 2 копейки. Около 11 развернулись, опустились на 1.5 копейки и взяли паузу. К 12 опустились на полкопейки.
В мире доллар вчера вечером подпрыгнул, потом почти до утра очень плавно рос, а сегодня колеблется на одном уровне.
Справочный курс встретили на уровне "открытия" котировками 26.7350 - 26.7550.

НБУ вчера, похоже, выкупил 5 млн, оставшись при этом незамеченным.
Остатки на коррсчетах уменьшились, в основном, за счет роста объема суточных сертификатов. Остальные факторы до миллиарда.

В пятницу объем МБ подскочил с 417.5 до 618.7 млн. Чистый спрос составил 552.4 млн. В противовес росту МБ, клиентские обороты упали, особенно сильно упал спрос. Предложение превысило спрос примерно на треть, разница почти вдвое превысила немаленький объем интервенции НБУ.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:31

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
In memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Вітаюсь совсіма!

Здоровеньки були! Це важливо під час пандемії! Кількість захворівших 906(804(774(717(665))))випадки на добу на 9 серпня. Удав таки їсть третього слона. Ростемо четвертий тиждень поспіль :-(


Володимиру Олександровичу, Петро Олексієвичу, чи Ви разом з народом? Сплатіть, будь ласка, такіж відсотки, які прості люди сплачують за доходи від своїх депозитів!

Цифри за 2 тижня.

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - -0,0462
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0070
Повні оберти МБ за тиждень - 2428,3029
Середні оберти за тиждень - 485,6606
Середні оберти за рік - 380,4461
СередньоТижневеЗважене - 26,8913

Зображення

СередТижнева зміна курсу НБУ - 0,0036
Середтижнева зміна Середньорічної вартості доляра - -0,0061
Повні оберти МБ за тиждень - 2233,1354
Середні оберти за тиждень - 446,6271
Середні оберти за рік - 382,6820
СередньоТижневеЗважене - 26,8707


Робочий тиждень повний. Середні оберти за тиждень, добряче більші ніж середні оберти за рік.

Поточне значення курсу доляра на МіжБанку 26,7437(26,8382) грн./доляр. СередньоРічне зважене на кінець пройдешнього тижня склало 27,6086(27,6389) грн./дол. Це на 0,86(0,80) грн./дол. БІЛЬШЕ поточного курсу. Тобто середньорічна вигода за 2021 рік при КУПІВЛІ доляра 3,13(2,98) відсотка. Виросли четвертий тиждень поспіль! Може і не треба поспішати, та сенс по року купувати той доляр видно наочно! :roll:

На моменті доляр ПЕРЕПРОДАНО на 0,86 гривні по показниках 2021 року!

І таки-так, з вигодою на пройдешньому тижні були ті, хто купував дешевше 26,8707(26,8913) грн./дол., а продавав дорожче. :!:

Зображення

Подивитись 2020 рік

Подивитись 2019 рік.

Подивитись 2018 рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

PS
Що, колективна безвідповідальність дотаргетувала вже до того, що в два рази перевищели ціль по інфляції? :twisted: Казав же, і зазделегіть, що треба підіймати ставку до рівня інфляції! Ми не США, ми світові гроші з гвинтокрила не розкидаємо. Не можна американців копіювати! Поганою метлою треба гнати з НБУ цю братію на чолі з головою склочником, ще й повним тормозом! Якось не поспіває він за інфляцією. Не вміє працювати на випередження.

А цей непотріб? Як можно роздавати державні, зібрані з пересічних налоги, під якусь програму 5-7-9% ??? Коли інфляція вже більша 10% !!! Вже самі банки кажуть, що такі дарунки хапають ті, кому воно не дуже і кортить! :evil:

Керівництво, схаменіться!

Хай щастить!
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:42

26.85-26.88/26.93-26.95
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Осенью цены на ЖРС на фоне того, что происходит на мировом рынке могут вернуться к майским максимумам. viewtopic.php?p=5277546#p5277546
На фоне рекордного экспорта зерновых/масличных и продуктов их переработки это окажет очень сильную поддержку гривне.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 11:47

  odessit2007 написав:26.85-26.88/26.93-26.95

Здравствуйте .
Всегда рад Вашим сообщениям из Одессы .

У нас сегодня, судорога- " Агриколь " выставила продажу 26.87 .... через карту 26. 85.
Пробовал купить через кассу -НЕТ доллара .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:03

  холява написав:
  odessit2007 написав:26.85-26.88/26.93-26.95

Здравствуйте .
Всегда рад Вашим сообщениям из Одессы .

У нас сегодня, судорога- " Агриколь " выставила продажу 26.87 .... через карту 26. 85.
Пробовал купить через кассу -НЕТ доллара .

А чего вы прицепились к Агриколю?
Там что касирши симпатичные, что вы к ним только и заглядываете?
Они работают с приноса, проигрывают конкуренцию обменкам по цене приёма, вот никто к ним никто и не несёт.
Посетите госы: укргаз и укрэксим, их подкрепляют, пятёрку или десятку насыпят без проблем.
Причём у обоих продажа 26.85, ну чего вам не хватает?
Считаете снижение не настоящее?))
somilitark
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