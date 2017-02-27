Додано: Вів 10 сер, 2021 11:24

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

10.08.2021...................26,7437

Доллар потерял 6 копеек.



МКГ*............7.1931............7.2170...........+0.33%



По состоянию на 10 утра котировки были на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Сегодня обозвать этот момент открытием у меня рука не поднимается, т.к. активные действия начались очень рано. С самого утра участниками рынка был замечен НБУ, выкупивший плановую пятерку (рано утром на пустом рынке трудно спрятаться даже с такой мелкой суммой). Около 10 он появился уже второй раз с фиксированным бидом. Понять столь ранний выход можно - вчера под закрытие котировки поползли вниз, закрылись много ниже официального курса, поэтому стоило остановить падение и дождаться начала настоящей торговли. Выход регулятора успокоил рынок и появилась возможность исполнить традиционную кофейную церемонию. После утреннего кофе плавно пошли вверх и за полчаса выросли на 2 копейки. Около 11 развернулись, опустились на 1.5 копейки и взяли паузу. К 12 опустились на полкопейки.

В мире доллар вчера вечером подпрыгнул, потом почти до утра очень плавно рос, а сегодня колеблется на одном уровне.

Справочный курс встретили на уровне "открытия" котировками 26.7350 - 26.7550.



НБУ вчера, похоже, выкупил 5 млн, оставшись при этом незамеченным.

Остатки на коррсчетах уменьшились, в основном, за счет роста объема суточных сертификатов. Остальные факторы до миллиарда.



В пятницу объем МБ подскочил с 417.5 до 618.7 млн. Чистый спрос составил 552.4 млн. В противовес росту МБ, клиентские обороты упали, особенно сильно упал спрос. Предложение превысило спрос примерно на треть, разница почти вдвое превысила немаленький объем интервенции НБУ.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.