Пока НБУ, став на 26.72 остановил курс от падения. Но этот "останавливальщик" уже сто раз так делал при курсах значительно выше. А потом снова вниз. Вверх не идут, топчутся на месте. "Останавливальщика" не боятся.
Striker написав:Маю більше половини в гривні. Поки не роблю ніяких зайвих рухів, вичікую і спостерігаю за розвитком подій
Це, звичайно, круто - але тут, навіть, на пів дня немає можливості тоді відвести очі від екрану/забрати "руку з пульсу" і, наприклад, махнути на рибалку/до коханки і т.п. - немає можливості розслабитись! Так, як ми знаємо, що на північ, курс поже поїхати з хюндайською швидкістю)) І, застрибнути в останній вагон - може бути трохи не комфортно по "нових цінах"!))
Denik написав:
Успіх написав:- а що, хтось до цього часу ще сидить, хоч наполовину в гривні, щоб конвертнутись по низькому курсу?
Конвертували доллари по гарному курсу навесні - і в нерухомість...
Так я вже писав, що мій портфель: ✓80% - нерухомість ✓18% - долярчики ✓2% - #самакрасива))
vitaliian написав:
kluychkooleg написав:Зачем МФО банка замазывать?
зачем вообще квитанции мы и так долярчику верим, лишнее место на экране занимают.
Та це я так.... зайвий раз закріпити своє тверде/правдиве слово!
Когда приходишь в Укргаз, женщина, волосы которой покрашены в цвет йода, и с запахом вчерашнего ужина из рта , просит паспорт , если покупаешь 200 долларов и ......номер телефона . Я несколько раз пытался возражать , но не помогает .
Denik написав:У меня ощущение, что НБУ и Минфин играют в 2 скрипки против нерезидентов - держателей ОВГЗ. Суть простая: - или Вы берете новые ОВГЗ по текущим ставкам - или валите из гривны, ео не по выгодному курсу 25-26, а по почти 27... Минфин погашает и погашает старые облигации, не поднимая доходность по новым и ограничивая их привлечения. НБУ старается пока придерживать курс около 27.
ждут сентября, а там толпы физиков, амнистируясь через овгз, проломят стену