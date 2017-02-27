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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8097809880998100
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:07

  kluychkooleg написав:
  Успіх написав:Ну що ж - а я далі продовжую "усреднятись", так як понашкрібав ще "по сусєкам" трошки #самоїкрасивої))
Банк 🏦 міста Лева))
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Ну покупка 500 долларов - это, конечно, такое крупное событие, о котором все должны знать :)

Ну, бачите, я хотів, щоб більше звернули увагу на КУРС по якому я вхопив, а вже скільки в кого гривні на купівлю непотребу - це вже інше питання))
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:14

  Успіх написав:
  kluychkooleg написав:
  Успіх написав:Ну що ж - а я далі продовжую "усреднятись", так як понашкрібав ще "по сусєкам" трошки #самоїкрасивої))
Банк 🏦 міста Лева))


Ну покупка 500 долларов - это, конечно, такое крупное событие, о котором все должны знать :)

Ну, бачите, я хотів, щоб більше звернули увагу на КУРС по якому я вхопив, а вже скільки в кого гривні на купівлю непотребу - це вже інше питання))


Ну вот сейчас можно "вхопить" по 26.8096 - 26.82 - 26.83, кого можно удивить курсом 26.84? Ну и "вхопили" бы вы свои 500 не по 26.84, а по 26.94. Потери составили бы страшные 50 грн!
kluychkooleg
 
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І тільки пумба, як ненормальна, 26,95 :(
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чи настпв час купувати? Чи може дешевше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:25

Пока НБУ, став на 26.72 остановил курс от падения.
Но этот "останавливальщик" уже сто раз так делал при курсах значительно выше.
А потом снова вниз.
Вверх не идут, топчутся на месте. "Останавливальщика" не боятся.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:Маю більше половини в гривні. Поки не роблю ніяких зайвих рухів, вичікую і спостерігаю за розвитком подій

Це, звичайно, круто - але тут, навіть, на пів дня немає можливості тоді відвести очі від екрану/забрати "руку з пульсу" і, наприклад, махнути на рибалку/до коханки і т.п. - немає можливості розслабитись!
Так, як ми знаємо, що на північ, курс поже поїхати з хюндайською швидкістю))
І, застрибнути в останній вагон - може бути трохи не комфортно по "нових цінах"!))
  Denik написав:
  Успіх написав:- а що, хтось до цього часу ще сидить, хоч наполовину в гривні, щоб конвертнутись по низькому курсу?

Конвертували доллари по гарному курсу навесні - і в нерухомість...

Так я вже писав, що мій портфель:
✓80% - нерухомість
✓18% - долярчики
✓2% - #самакрасива))
  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Зачем МФО банка замазывать?
зачем вообще квитанции мы и так долярчику верим, лишнее место на экране занимают.

Та це я так.... зайвий раз закріпити своє тверде/правдиве слово! 8)
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Ну вот сейчас можно "вхопить" по 26.8096 - 26.82 - 26.83, кого можно удивить курсом 26.84?

Думав, що сьогодні курс розвернеться.

Значить, завтра.... ;)
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:35

  Investor_K написав:Чи настпв час купувати? Чи може дешевше буде?

Очень рано еще. До 18-19 августа можете даже не заходить на эту ветку :D
А потом дальше мониторить ситуацию и снова ждать проталкивания дна благодаря экпортной валютной выручки :D
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:36

somilitark

Когда приходишь в Укргаз, женщина, волосы которой покрашены в цвет йода, и с запахом вчерашнего ужина из рта , просит паспорт , если покупаешь 200 долларов и ......номер телефона .
Я несколько раз пытался возражать , но не помогает .
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 12:36

  Denik написав:У меня ощущение, что НБУ и Минфин играют в 2 скрипки против нерезидентов - держателей ОВГЗ. Суть простая:
- или Вы берете новые ОВГЗ по текущим ставкам
- или валите из гривны, ео не по выгодному курсу 25-26, а по почти 27...
Минфин погашает и погашает старые облигации, не поднимая доходность по новым и ограничивая их привлечения. НБУ старается пока придерживать курс около 27.


ждут сентября, а там толпы физиков, амнистируясь через овгз, проломят стену
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Alex2007
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