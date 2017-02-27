онлайн в Укргазе спокойно бы купили в 50 раз больше по курсу 26.83. А так да, там тетки, как будто из СССР.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 сер, 2021 13:52
онлайн в Укргазе спокойно бы купили в 50 раз больше по курсу 26.83. А так да, там тетки, как будто из СССР.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 10 сер, 2021 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 сер, 2021 14:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 10 сер, 2021 14:20
Додано: Вів 10 сер, 2021 15:00
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................10.08.2021...........11.08.2021
дата розрахунку...............09.08.2021............10.08.2021
Євро..................................31,5302.................31,3617...-0.53%
Долар США.......................26,8011.................26,7557...-0.17%
После полудня доллар отыграл чуть больше копейки.
По состоянию на 10 утра котировки были на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. Сегодня обозвать этот момент открытием у меня рука не поднимается, т.к. активные действия начались очень рано. С самого утра участниками рынка был замечен НБУ, выкупивший плановую пятерку (рано утром на пустом рынке трудно спрятаться даже с такой мелкой суммой). Около 10 он появился уже второй раз с фиксированным бидом. Понять столь ранний выход можно - вчера под закрытие котировки поползли вниз, закрылись много ниже официального курса, поэтому стоило остановить падение и дождаться начала настоящей торговли. Выход регулятора успокоил рынок и появилась возможность исполнить традиционную кофейную церемонию. После утреннего кофе плавно пошли вверх и за полчаса выросли на 2 копейки. Около 11 развернулись, опустились на 1.5 копейки и взяли паузу. К 12 опустились на полкопейки.
В мире доллар вчера вечером подпрыгнул, потом почти до утра очень плавно рос, а сегодня колеблется на одном уровне.
Справочный курс встретили на уровне "открытия" котировками 26.7350 - 26.7550.
Около 12 развернулись и до обеда выросли на 2 копейки. После обеда весьма резво выросли на 3 копейки, приостановились и прибавили еще полкопейки.
В мире доллар после 12 еще немного подрос и достиг июльских максимумов.
Официальный курс встретили котировками 26.7900 - 26.8100. За день выросли на 5.5 копеек относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2020 - 27.6007 (-4) -85
2019 - 25.0908 (-22) +166
2018 - 27.2456 (+13)
2017 - 25.6924 (-3)
В пятницу на тендере только один АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" получил 140 млн. рефинанса сроком до 84 дней. Стоит заметить, что возвращено при этом было 243 млн, общий объем задолженности банков перед НБУ сократился.
Додано: Вів 10 сер, 2021 15:17
Re: Валютный рынок в контексте ДС
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 10 серпня 2021 року, до державного бюджету залучено 2 672 839 892,78 грн.
Додано: Вів 10 сер, 2021 17:45
Межбанк: доллар «неожиданно» начал расти
Вторник прошел на валютном рынке очень интересно и показательно. Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе — проседание курса доллара последних дней «не понравилось» ни крупным экспортерам, ни НБУ. Уже с утра регулятор «испугался» нового потенциального обвала котировок и вышел в самом начале с покупкой доллара по цене около 26,72 гривен и купил $ 5 млн.
Но этого было явно мало и чтобы дать окончательный сигнал рынку о том уровне котировок, который устраивает регулятора — он почти сразу же вышел со второй интервенцией по покупке доллара по 26,72 гривны.
Участники торгов быстро поняли, что сегодня курс не пойдет уже ниже стараниями Нацбанка, и стали оживленно закрывать свои сделки. Уже к обеду только через Bloomderg было проведено операций на сумму более $ 150 млн.
При этом, покупатели были вынуждены ставить свои курсы выше Нацбанка, чтобы купить валюту, а продавцы были рады стараться вздернуть курс максимально высоко. В итоге, за день доллар подорожал на 5 копеек благодаря действиям НБУ — с 26,735/26,755 до 26,785/26,805 гривен. И это при том, что изначальный утренний расклад спроса и предложения на торгах был явно в пользу дальнейшего укрепления нацвалюты.
Аукцион Минфина по продаже ОВГЗ прошел, как мы и предупреждали, достаточно вяло. Чиновники закрыли практически все заявки потенциальных инвесторов и продали облигаций на сумму 2,673 млрд гривен с доходностью от 11,15% до 12,09% годовых. Такие объемы продаж облигаций завтра не окажут на поведение межбанка никакого серьезного влияния, а вот погашение Минфином той же средой гривневых бумаг на сумму 11,2 млрд гривен, а также выплата процентов еще по 3 другим выпускам гривневых бумаг — уже с четверга добавит «топлива» нерезидентам и частично спекулянтам для покупки дополнительно валюты на межбанке. Так что все интересное еще только начинается. А крупные экспортеры очень даже не против роста котировок перед уже скорыми днями бюджетных расчетов с государством.
Ход торгов:
После оперативного выхода Нацбанка в первые минуты сессии и проведения им двух интервенций с покупкой $ 5 млн по курсу около 26,72 гривен и в дальнейшем с выкупом доллара по 26,72 гривны — курс быстро пошел вверх. Уже к 11 часам со стартовых 26,735/26,755 доллар вырос до 26,755/26,775 гривен и затем с небольшими отклонениями продержался в этих пределах до конца обеда.
После 14 часов покупатели еще присутствовали, а вот продавцов было не так уж и много. Они быстро взвинтили котировки до 26,775/26,795 гривен к 15 часам и до 26,785/26,805 к концу сессии.
Главные события 10 августа на валютном рынке:
Несмотря на начальное превышение предложения валюты, благодаря интервенциям НБУ — в итоге за день доллар вырос на 5 копеек — с 26,735/26,755 до 26,785/26,805 гривен.
Нацбанк дважды с самого утра оперативно выходил на межбанк и покупал валюту по курсу в пределах 26,72 гривен.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,7437 гривен, а официальный курс на 11 августа 2021 года установлен на уровне 26,7557 гривен за доллар.
news.finance.ua
Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Додано: Вів 10 сер, 2021 17:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сорри, а шо там щас личный кабинет есть? Он там висел какбэ в разработке...Я на моменте сижу в пумбе со свободной гривной в ожидании, а пумба в неадеквате
Востаннє редагувалось protefiks1959 в Вів 10 сер, 2021 17:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 сер, 2021 17:54
Не знаю, когда он там висел. Я уже несколько лет пользуюсь, если не ошибаюсь. Приложение ЕкоБанк. Валюту онлайн и покупал и продавал, гривню на Укргаз и с него беспроцентно гонял. Там пополнение на время карантина без процентов. Ну и пересылка по реквизитам тоже.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Вів 10 сер, 2021 17:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 10 сер, 2021 17:57
Додано: Вів 10 сер, 2021 18:32
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