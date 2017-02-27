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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8099810081018102
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:33

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. боргу, млрд грн
Зображення

* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.08.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 20:13

  greenozon написав:
  vitaliian написав:По идее мы должны увидеть отток из бумаг нерезидентов и банков.


так уже
"У першому півріччі держбанки позбулися ОВДП на 44,5 мільярда"
https://minfin.com.ua/ua/2021/08/07/69315277/

Интересно, сколько еще должен погасить минфин чтобы доходность по облигациям упала ниже 10%???
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Я еще немного подумал, в том числе поразмыслив над увиденным вчера вечером и сегодня утром в полях, посмотрел несколько видео, про то как считают урожай кукурузы этого года.
Выходит, что 85 млн. т. - минимальная оценка этого года:
32 - минимум по пшенице;
10 - минимум по ячсеню;
Кукурузы 5.3 млн га. Минимум сыпанет по 8 т/га. = 42,5 млн.т.
При этом так же легко может сыпануть 10 т/га в среднем.
Цифры урожая кукурузы 42-52 млн. т. в отчете USDA обвалят мировой рынок зерна долларов до 200 (фураж)-230 (за продовольственную пшеницу).
На общую стоимость всего урожая это не повлияет никак. Продуктовую инфляцию просто прихлопнет....

Но по состоянию на сейчас цены на пшеницу и ячмень выросли на 900 грн/т за последние 10 дней.
https://www.youtube.com/watch?v=FxkDGkRcnPs
В масштабе всего урожая зерновых - рост на 2,5 млрд. долларов.
В рамках экспорта + 2 млрд. валютной выручки.
Вообщем или все так действительно хорошо. Или "твердые" валюты превращаются в мусор.
Одно понятно точно - до конца маркетингового года внешний долг Украины превратится в пшик.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 22:52

  Denik написав:
  Denik написав:Я еще немного подумал, в том числе поразмыслив над увиденным вчера вечером и сегодня утром в полях, посмотрел несколько видео, про то как считают урожай кукурузы этого года.
Выходит, что 85 млн. т. - минимальная оценка этого года:
32 - минимум по пшенице;
10 - минимум по ячсеню;
Кукурузы 5.3 млн га. Минимум сыпанет по 8 т/га. = 42,5 млн.т.
При этом так же легко может сыпануть 10 т/га в среднем.
Цифры урожая кукурузы 42-52 млн. т. в отчете USDA обвалят мировой рынок зерна долларов до 200 (фураж)-230 (за продовольственную пшеницу).
На общую стоимость всего урожая это не повлияет никак. Продуктовую инфляцию просто прихлопнет....

Но по состоянию на сейчас цены на пшеницу и ячмень выросли на 900 грн/т за последние 10 дней.
https://www.youtube.com/watch?v=FxkDGkRcnPs
В масштабе всего урожая зерновых - рост на 2,5 млрд. долларов.
В рамках экспорта + 2 млрд. валютной выручки.
Вообщем или все так действительно хорошо. Или "твердые" валюты превращаются в мусор.
Одно понятно точно - до конца маркетингового года внешний долг Украины превратится в пшик.

Почему вы считаете что рост цен на зерно добавляет линейно валютные поступления? Разве значительная часть зерна уже не законтрактована транснациональными зернотрейдерами? И даже если нет, откуда уверенность, что валютные излишки придут в Украину, а не задержатся в оффшорах?
Zebra
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  #<1 ... 8099810081018102
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