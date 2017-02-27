Додано: Сер 11 сер, 2021 00:09

Zebra написав: Почему вы считаете что рост цен на зерно добавляет линейно валютные поступления? Разве значительная часть зерна уже не законтрактована транснациональными зернотрейдерами? И даже если нет, откуда уверенность, что валютные излишки придут в Украину, а не задержатся в оффшорах? Почему вы считаете что рост цен на зерно добавляет линейно валютные поступления? Разве значительная часть зерна уже не законтрактована транснациональными зернотрейдерами? И даже если нет, откуда уверенность, что валютные излишки придут в Украину, а не задержатся в оффшорах?

а потому что вопросы ходят по кругу - задаются одни и те же вопросы с периодичностью в несколько месяцев.почему?1) наперед продают только крупные хоз-ва, а их у нас не так много - условно 25%-30% от общего числа. и продают опять же не весь объем, 30-40% урожая. мелкие свято верят, что поймают свою удачу на споте - и ловят - один раз в пять лета также просто держат часть своей оборотки в зерне.2) зернотрейдеры и производители - это разные структуры. трейдеры, чтобы купить зерно, конвертируют валюту в грн. и именно третий квартал - самые большие продажи ранних зерновых - пшеницы, ячменя и проч.