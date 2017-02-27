Denik написав:Я еще немного подумал, в том числе поразмыслив над увиденным вчера вечером и сегодня утром в полях, посмотрел несколько видео, про то как считают урожай кукурузы этого года. Выходит, что 85 млн. т. - минимальная оценка этого года: 32 - минимум по пшенице; 10 - минимум по ячсеню; Кукурузы 5.3 млн га. Минимум сыпанет по 8 т/га. = 42,5 млн.т. При этом так же легко может сыпануть 10 т/га в среднем. Цифры урожая кукурузы 42-52 млн. т. в отчете USDA обвалят мировой рынок зерна долларов до 200 (фураж)-230 (за продовольственную пшеницу). На общую стоимость всего урожая это не повлияет никак. Продуктовую инфляцию просто прихлопнет....
Но по состоянию на сейчас цены на пшеницу и ячмень выросли на 900 грн/т за последние 10 дней. https://www.youtube.com/watch?v=FxkDGkRcnPs В масштабе всего урожая зерновых - рост на 2,5 млрд. долларов. В рамках экспорта + 2 млрд. валютной выручки. Вообщем или все так действительно хорошо. Или "твердые" валюты превращаются в мусор. Одно понятно точно - до конца маркетингового года внешний долг Украины превратится в пшик.
Denik написав:Я еще немного подумал, в том числе поразмыслив над увиденным вчера вечером и сегодня утром в полях, посмотрел несколько видео, про то как считают урожай кукурузы этого года. Выходит, что 85 млн. т. - минимальная оценка этого года: 32 - минимум по пшенице; 10 - минимум по ячсеню; Кукурузы 5.3 млн га. Минимум сыпанет по 8 т/га. = 42,5 млн.т. При этом так же легко может сыпануть 10 т/га в среднем. Цифры урожая кукурузы 42-52 млн. т. в отчете USDA обвалят мировой рынок зерна долларов до 200 (фураж)-230 (за продовольственную пшеницу). На общую стоимость всего урожая это не повлияет никак. Продуктовую инфляцию просто прихлопнет....
Но по состоянию на сейчас цены на пшеницу и ячмень выросли на 900 грн/т за последние 10 дней. https://www.youtube.com/watch?v=FxkDGkRcnPs В масштабе всего урожая зерновых - рост на 2,5 млрд. долларов. В рамках экспорта + 2 млрд. валютной выручки. Вообщем или все так действительно хорошо. Или "твердые" валюты превращаются в мусор. Одно понятно точно - до конца маркетингового года внешний долг Украины превратится в пшик.
Почему вы считаете что рост цен на зерно добавляет линейно валютные поступления? Разве значительная часть зерна уже не законтрактована транснациональными зернотрейдерами? И даже если нет, откуда уверенность, что валютные излишки придут в Украину, а не задержатся в оффшорах?
Zebra написав:Почему вы считаете что рост цен на зерно добавляет линейно валютные поступления? Разве значительная часть зерна уже не законтрактована транснациональными зернотрейдерами? И даже если нет, откуда уверенность, что валютные излишки придут в Украину, а не задержатся в оффшорах?
а потому что вопросы ходят по кругу - задаются одни и те же вопросы с периодичностью в несколько месяцев. почему? 1) наперед продают только крупные хоз-ва, а их у нас не так много - условно 25%-30% от общего числа. и продают опять же не весь объем, 30-40% урожая. мелкие свято верят, что поймают свою удачу на споте - и ловят - один раз в пять лет а также просто держат часть своей оборотки в зерне. 2) зернотрейдеры и производители - это разные структуры. трейдеры, чтобы купить зерно, конвертируют валюту в грн. и именно третий квартал - самые большие продажи ранних зерновых - пшеницы, ячменя и проч.
Zebra написав:Почему вы считаете что рост цен на зерно добавляет линейно валютные поступления? Разве значительная часть зерна уже не законтрактована транснациональными зернотрейдерами? И даже если нет, откуда уверенность, что валютные излишки придут в Украину, а не задержатся в оффшорах?
После прошлого года, когда форвардные контракты массово не исполнялись, из-за роста цен на зерно - в этом году их количество минимально. У зернотрейдеров рентабельность процентов 5% им нечего оставлять в офшорах.