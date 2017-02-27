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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8100810181028103
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 09:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем доброе утро.
По курсу, да вчера был плохой аукцион по ОВГЗ, привлекли даже не 3 ярда, а погасить надо чуть ли не 13. Эта масса денег, если захочет в валюту, то может порвать межбанк.
Вести с налички: сезонный спрос утихает.
Мяч на поле безнального межбанка, наличка погружается в коматоз, все с осторожностью ждут отопительный сезон.
Короче скорее всего боковик, думаю большинство погашенных Овгз принадлежат госбанкам, так Шевченко борется с засильем госов в госдолгах, госы будут пастись на депортификатах, так будет легче зарубежным советчикам и будет более правильно по международным нормативам))
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 10:13

  Denik написав:
  Zebra написав:Почему вы считаете что рост цен на зерно добавляет линейно валютные поступления? Разве значительная часть зерна уже не законтрактована транснациональными зернотрейдерами? И даже если нет, откуда уверенность, что валютные излишки придут в Украину, а не задержатся в оффшорах?

После прошлого года, когда форвардные контракты массово не исполнялись, из-за роста цен на зерно - в этом году их количество минимально.
У зернотрейдеров рентабельность процентов 5% им нечего оставлять в офшорах.


Из моего прошлого опыта - их "интерес" в основном в возмещенном НДС
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 10:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:но курсы у них нормальные
щаз позвонил в местый укргаз ( маленький городок), нал.доларов в кассе нет. Заходить в банку нет желания. Это напомнило мне ощад: - самый лучший курс, но валюты нет
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 10:30

  Denik написав:
  greenozon написав:
  vitaliian написав:По идее мы должны увидеть отток из бумаг нерезидентов и банков.


так уже
"У першому півріччі держбанки позбулися ОВДП на 44,5 мільярда"
https://minfin.com.ua/ua/2021/08/07/69315277/

Интересно, сколько еще должен погасить минфин чтобы доходность по облигациям упала ниже 10%???

Почему вы считаете что это связанные вещи? Доходность будет расти, потому что основные кредиторы - банки поднимают ставки по депозитам, и соответственно хотят дороже разместить собранное.

  Denik написав:Одно понятно точно - до конца маркетингового года внешний долг Украины превратится в пшик.


Вы пишете много толковых вещей, и тут такое(( Как это вообще воспринимать? Ну только в сказке карета может превратится в тыкву)

Касательно темы ветки, не верю в просадку ниже 26,50, даже достижение этой цифры представляется мало реалистичным. На уровнях .60-.65 будет сильное сопротивление рынка, даже без вмешательства НБУ, те же нерезиденты пофиксят прибыль, все имхо.
viy
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 10:31

  protefiks1959 написав:
  prodigy написав:но курсы у них нормальные
щаз позвонил в местый укргаз ( маленький городок), нал.доларов в кассе нет. Заходить в банку нет желания. Это напомнило мне ощад: - самый лучший курс, но валюты нет


не проблема, купите виртуальный доллар на депозит, через месяц заберете доллары
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 10:41

  protefiks1959 написав:
  prodigy написав:но курсы у них нормальные
щаз позвонил в местый укргаз ( маленький городок), нал.доларов в кассе нет. Заходить в банку нет желания. Это напомнило мне ощад: - самый лучший курс, но валюты нет


Вы так пишите, как будто вас кто-то уговаривает.
А в Укргазе до сих пор онлайн можно купить сколько угодно долларов по 26.83.
И забрать никогда проблемой не было.
И наличное Евро у них неоднократно по хорошим курсам покупал в кассе.
Вас же силком туда никто не тащит. Не нравится - не пользуйтесь.
Другим больше достанется.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 10:42

  viy написав:Касательно темы ветки, не верю в просадку ниже 26,50, даже достижение этой цифры представляется мало реалистичным. На уровнях .60-.65 будет сильное сопротивление рынка, даже без вмешательства НБУ, те же нерезиденты пофиксят прибыль, все имхо.


не верю в просадку ниже 26,79 на нале :mrgreen:
prodigy
 
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