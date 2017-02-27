|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 сер, 2021 09:42
Всем доброе утро.
По курсу, да вчера был плохой аукцион по ОВГЗ, привлекли даже не 3 ярда, а погасить надо чуть ли не 13. Эта масса денег, если захочет в валюту, то может порвать межбанк.
Вести с налички: сезонный спрос утихает.
Мяч на поле безнального межбанка, наличка погружается в коматоз, все с осторожностью ждут отопительный сезон.
Короче скорее всего боковик, думаю большинство погашенных Овгз принадлежат госбанкам, так Шевченко борется с засильем госов в госдолгах, госы будут пастись на депортификатах, так будет легче зарубежным советчикам и будет более правильно по международным нормативам))
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 11869
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 3049 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Сер 11 сер, 2021 10:13
Denik написав: Zebra написав:
Почему вы считаете что рост цен на зерно добавляет линейно валютные поступления? Разве значительная часть зерна уже не законтрактована транснациональными зернотрейдерами? И даже если нет, откуда уверенность, что валютные излишки придут в Украину, а не задержатся в оффшорах?
После прошлого года, когда форвардные контракты массово не исполнялись, из-за роста цен на зерно - в этом году их количество минимально.
У зернотрейдеров рентабельность процентов 5% им нечего оставлять в офшорах.
Из моего прошлого опыта - их "интерес" в основном в возмещенном НДС
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 428
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 сер, 2021 10:21
prodigy написав:
но курсы у них нормальные
щаз позвонил в местый укргаз ( маленький городок), нал.доларов в кассе нет. Заходить в банку нет желания. Это напомнило мне ощад: - самый лучший курс, но валюты нет
-
protefiks1959
-
-
- Повідомлень: 448
- З нами з: 11.06.16
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 сер, 2021 10:30
Denik написав:
Интересно, сколько еще должен погасить минфин чтобы доходность по облигациям упала ниже 10%???
Почему вы считаете что это связанные вещи? Доходность будет расти, потому что основные кредиторы - банки поднимают ставки по депозитам, и соответственно хотят дороже разместить собранное.
Denik написав:
Одно понятно точно - до конца маркетингового года внешний долг Украины превратится в пшик.
Вы пишете много толковых вещей, и тут такое(( Как это вообще воспринимать? Ну только в сказке карета может превратится в тыкву)
Касательно темы ветки, не верю в просадку ниже 26,50, даже достижение этой цифры представляется мало реалистичным. На уровнях .60-.65 будет сильное сопротивление рынка, даже без вмешательства НБУ, те же нерезиденты пофиксят прибыль, все имхо.
-
viy
-
-
- Повідомлень: 84
- З нами з: 13.08.18
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 сер, 2021 10:31
protefiks1959 написав: prodigy написав:
но курсы у них нормальные
щаз позвонил в местый укргаз ( маленький городок), нал.доларов в кассе нет. Заходить в банку нет желания. Это напомнило мне ощад: - самый лучший курс, но валюты нет
не проблема, купите виртуальный доллар на депозит, через месяц заберете доллары
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 6815
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2802 раз.
- Подякували: 2428 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 сер, 2021 10:41
protefiks1959 написав: prodigy написав:
но курсы у них нормальные
щаз позвонил в местый укргаз ( маленький городок), нал.доларов в кассе нет. Заходить в банку нет желания. Это напомнило мне ощад: - самый лучший курс, но валюты нет
Вы так пишите, как будто вас кто-то уговаривает.
А в Укргазе до сих пор онлайн можно купить сколько угодно долларов по 26.83.
И забрать никогда проблемой не было.
И наличное Евро у них неоднократно по хорошим курсам покупал в кассе.
Вас же силком туда никто не тащит. Не нравится - не пользуйтесь.
Другим больше достанется.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1198
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 235 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 сер, 2021 10:42
viy написав:
Касательно темы ветки, не верю в просадку ниже 26,50, даже достижение этой цифры представляется мало реалистичным. На уровнях .60-.65 будет сильное сопротивление рынка, даже без вмешательства НБУ, те же нерезиденты пофиксят прибыль, все имхо.
не верю в просадку ниже 26,79 на нале
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 6815
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2802 раз.
- Подякували: 2428 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1001
|1181663
|
Вів 10 сер, 2021 22:15
Успіх
|
|26909
|5759208
|
Вів 10 сер, 2021 21:00
bred
|
|7627
|3864914
|
Вів 10 сер, 2021 10:32
ЛОБ
|