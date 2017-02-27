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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8101810281038104
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:22

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
11.08.2021..................26,8024
Доллар прибавил 5 копеек.

МКГ*............7.2170............7.2064...........-0.15%

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. Неспешно выпив кофе, медленно, но уверенно за 1.5 часа выросли на 3.5 копейки. Перед самым началом роста очевидцами был замечен НБУ, выкупивший дежурную пятерку.
В мире доллар продолжает рост.
Справочный курс встретили котировками 26.8100 - 26.8300, что на 3.5 копейки выше открытия.

НБУ вчера купил 5 млн. Повторный выход был уже ниже рынка.
Остатки на коррсчетах существенно выросли за счет сокращения объема суточных сертификатов почти вдвое. Немного сгладили эффект доходы казначейства и скромная обналичка.

В понедельник объем МБ упал с 618.7 до 452.6 млн. Чистый спрос был на 5 млн. меньше. Клиентский спрос вырос, но так и не смог догнать немного сократившееся предложение.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Востаннє редагувалось Сибарит в Сер 11 сер, 2021 12:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:23

  BIGor написав:Если онлайн покупать и заказывать на отделение сумму - тогда можно (везут аж из Киева).
Это конечно очень неудобно и долго, но что делать (идти в банк ложить грн на счет => идти домой и менять онлайн => звонить в банк и заказывать валюту на отделение => ждать 1-2 дня => идти в банк забирать долары) Но тоже столкнулся с тем, что если с улицы заходишь - долларов постоянно нет, Евро - есть, но мелкими купюрами (20-ками).


Видимо, специфика маленьких городов. В большом забирал суммы даже без заказа и не в центральном отделении без проблем. И что за спешка получить доллары как можно быстрее? Чтобы что было?
И зачем идти в банк и класть гривню, когда ее можно перекинуть из любого другого банка тоже онлайн?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:41

  kluychkooleg написав:
  BIGor написав:Если онлайн покупать и заказывать на отделение сумму - тогда можно (везут аж из Киева).
Это конечно очень неудобно и долго, но что делать (идти в банк ложить грн на счет => идти домой и менять онлайн => звонить в банк и заказывать валюту на отделение => ждать 1-2 дня => идти в банк забирать долары) Но тоже столкнулся с тем, что если с улицы заходишь - долларов постоянно нет, Евро - есть, но мелкими купюрами (20-ками).


Видимо, специфика маленьких городов. В большом забирал суммы даже без заказа и не в центральном отделении без проблем. И что за спешка получить доллары как можно быстрее? Чтобы что было?
И зачем идти в банк и класть гривню, когда ее можно перекинуть из любого другого банка тоже онлайн?


миллионы вы тоже без проблем перекинете онлайн, или возникнут вопросы?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 11:47

  prodigy написав:
  kluychkooleg написав:
  BIGor написав:Если онлайн покупать и заказывать на отделение сумму - тогда можно (везут аж из Киева).
Это конечно очень неудобно и долго, но что делать (идти в банк ложить грн на счет => идти домой и менять онлайн => звонить в банк и заказывать валюту на отделение => ждать 1-2 дня => идти в банк забирать долары) Но тоже столкнулся с тем, что если с улицы заходишь - долларов постоянно нет, Евро - есть, но мелкими купюрами (20-ками).


Видимо, специфика маленьких городов. В большом забирал суммы даже без заказа и не в центральном отделении без проблем. И что за спешка получить доллары как можно быстрее? Чтобы что было?
И зачем идти в банк и класть гривню, когда ее можно перекинуть из любого другого банка тоже онлайн?


миллионы вы тоже без проблем перекинете онлайн, или возникнут вопросы?


не все вот так сразу за раз миллионами ворочают. И, если класть миллионы в кассу, то вопросы тоже возникнут. Не говоря уже о пересчете купюр.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 12:17

kluychkooleg
зачем пересчитывать, все на доверии


слово купеческое(с)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:21

Полетели вниз на МБ после обеда.
Не хочет расти.
А я уже думал в Газе по 26.83 немного купить.
kluychkooleg
 
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