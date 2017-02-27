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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8102810381048105
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:01

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..................11.08.2021...........12.08.2021
дата розрахунку.................10.08.2021............11.08.2021
Євро....................................31,3617.................31,4105...+0.16%
Долар США.........................26,7557.................26,8042...+0.18%
После полудня курс практически не изменился.

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. Неспешно выпив кофе, медленно, но уверенно за 1.5 часа выросли на 3.5 копейки. Перед самым началом роста очевидцами был замечен НБУ, выкупивший дежурную пятерку.
В мире доллар продолжает рост.
Справочный курс встретили котировками 26.8100 - 26.8300, что на 3.5 копейки выше открытия.
Перед обедом выросли на копейку и откатились на полкопейки. После обеда концепция поменялась. Сначала робко, а потом вполне уверенно двинулись вниз и за час опустились на 3.5 копейки.
В мире доллар немного отошел от полуденного максимума, но остался на уровне выше вчерашнего.
Официальный курс встретили котировками 26.7800 - 26.8000. За день выросли на 0.5 копейки относительно открытия и опустились на 0.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Благодаря вчерашнему росту во второй половине дня получился небольшой рост официального курса, но сегодняшняя динамика до обеда соответствовала общему укреплению доллара в мире, а после обеда гривна вернулась к укреплению. Выглядевшая утром непонятной интервенция НБУ оказалась вполне уместной - валюты хватило всем, и еще немного осталось.

Этот день в истории:
2020 - 27.5982 (-1) -79
2019 - 25.0908 (-22) +171

2018 - 27.2456 (+13)
2017 - 25.6957 (+0)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:09

prgauto2, я выбираю и зелёные и синие номиналом 50 и 100. Главное, чтобы целые, не рваные.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:17

  fin написав:prgauto2, я выбираю и зелёные и синие номиналом 50 и 100. Главное, чтобы целые, не рваные.

...а ще, щоб без грибка і штампиків, і краще, щоб від 2000го року випуску))
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