Додано: Сер 11 сер, 2021 17:10

Среда на валютном рынке прошла динамично, хотя после роста котировок в середине дня – уже к вечеру курс практически вернулся к стартовому значению 26,775/26,795 гривен за доллар. НБУ применил вчерашнюю тактику и с самого утра (в момент, когда предложение превышало спрос) – вышел с покупкой $5 млн в пределах уровня 26,77 гривен.



Это, во-первых, убрало часть излишка валюты с рынка, а во-вторых, дало сигнал участникам торгов о приемлемом для регулятора уровне котировок на сегодня. Продавцы и покупатели оживились и уже к середине дня объем торгов превысил только по Bloomberg 168 млн.



А в целом, к 11 часам доллар вырос с утренних 26,775/26,795 до 26,795/26,815 гривен, а к полудню дошел до отметки 26,81/26,83. Продавцы активно пытались его задрать и выше, но смогли к обеду подтянуть его еще лишь до 26,815/26,835 гривен. Но это были уже пиковые котировки и после обеда желающих купить становилось все меньше, а вот продавцы все еще оставались.



В итоге, к 15 часам доллар постепенно просел до 26,81/26,83 гривен, а затем курс быстро откатился фактически к утреннему изначальному уровню 26,775/26,795.

Главные события 11 августа на валютном рынке:



Стартовав с утренних 26,775/26,795 гривен за доллар, к обеду дня котировки выросли до 26,815/26,835 гривен, а затем так же быстро опустились до тех же самых начальных значений 26,775/26,795.



Нацбанк с самого утра повторил вчерашний сценарий и выходил на межбанк с покупкой $5 млн по курсу в пределах 26,77 гривен.



Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,8024 гривен, а официальный курс на 12 августа 2021 года установлен на уровне 26,8042 гривен за доллар.