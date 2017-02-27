Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..................11.08.2021...........12.08.2021 дата розрахунку.................10.08.2021............11.08.2021 Євро....................................31,3617.................31,4105...+0.16% Долар США.........................26,7557.................26,8042...+0.18% После полудня курс практически не изменился.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. Неспешно выпив кофе, медленно, но уверенно за 1.5 часа выросли на 3.5 копейки. Перед самым началом роста очевидцами был замечен НБУ, выкупивший дежурную пятерку. В мире доллар продолжает рост. Справочный курс встретили котировками 26.8100 - 26.8300, что на 3.5 копейки выше открытия. Перед обедом выросли на копейку и откатились на полкопейки. После обеда концепция поменялась. Сначала робко, а потом вполне уверенно двинулись вниз и за час опустились на 3.5 копейки. В мире доллар немного отошел от полуденного максимума, но остался на уровне выше вчерашнего. Официальный курс встретили котировками 26.7800 - 26.8000. За день выросли на 0.5 копейки относительно открытия и опустились на 0.5 копейки относительно вчерашнего закрытия. Благодаря вчерашнему росту во второй половине дня получился небольшой рост официального курса, но сегодняшняя динамика до обеда соответствовала общему укреплению доллара в мире, а после обеда гривна вернулась к укреплению. Выглядевшая утром непонятной интервенция НБУ оказалась вполне уместной - валюты хватило всем, и еще немного осталось.
Этот день в истории: 2020 - 27.5982 (-1) -79 2019 - 25.0908 (-22) +171
Экспорт ЖРС в натуральном выражении за месяц, напротив, снизился на 6,3% Украинские горно-металлургические компании в июле 2021 года сократили экспорт руды и железорудных концентратов на 6,3% по сравнению с июлем 2020 года – до 3,64 млн т. В денежном выражении экспорт ЖРС за месяц вырос в 2,4 раза – до $782,03 млн. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.
По итогам января-июля Украина экспортировала 26,1 млн т ЖРС. Это на 3,5% меньше, чем за январь-июль 2020 года. За 7 месяцев добывающие компании страны нарастили выручку от экспорта железной руды в 2,1 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до $4,7 млрд.
Главным потребителем украинского ЖРС остается Китай. Его доля в структуре отечественного экспорта за 7 месяцев составила 45,8%. На втором месте Чехия (9,5%), на третьем – Австрия (8,1%).
Как сообщал GMK Center, по итогам 2020 года Украина нарастила экспорт ЖРС на 16% по сравнению с 2019 годом – до 46,3 млн т. В денежном выражении показатель вырос на 24,8% – до $4,24 млрд.
Рано или поздно большая часть этой выручки попадет на межбанк...
Среда на валютном рынке прошла динамично, хотя после роста котировок в середине дня – уже к вечеру курс практически вернулся к стартовому значению 26,775/26,795 гривен за доллар. НБУ применил вчерашнюю тактику и с самого утра (в момент, когда предложение превышало спрос) – вышел с покупкой $5 млн в пределах уровня 26,77 гривен.
Это, во-первых, убрало часть излишка валюты с рынка, а во-вторых, дало сигнал участникам торгов о приемлемом для регулятора уровне котировок на сегодня. Продавцы и покупатели оживились и уже к середине дня объем торгов превысил только по Bloomberg 168 млн.
А в целом, к 11 часам доллар вырос с утренних 26,775/26,795 до 26,795/26,815 гривен, а к полудню дошел до отметки 26,81/26,83. Продавцы активно пытались его задрать и выше, но смогли к обеду подтянуть его еще лишь до 26,815/26,835 гривен. Но это были уже пиковые котировки и после обеда желающих купить становилось все меньше, а вот продавцы все еще оставались.
В итоге, к 15 часам доллар постепенно просел до 26,81/26,83 гривен, а затем курс быстро откатился фактически к утреннему изначальному уровню 26,775/26,795.
Главные события 11 августа на валютном рынке:
Стартовав с утренних 26,775/26,795 гривен за доллар, к обеду дня котировки выросли до 26,815/26,835 гривен, а затем так же быстро опустились до тех же самых начальных значений 26,775/26,795.
Нацбанк с самого утра повторил вчерашний сценарий и выходил на межбанк с покупкой $5 млн по курсу в пределах 26,77 гривен.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,8024 гривен, а официальный курс на 12 августа 2021 года установлен на уровне 26,8042 гривен за доллар.