RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8103810481058106
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:25

  prodigy написав:не уверен, что в Укргазе есть доллары, тем более в Укрэксиме (200-300 в одни руки)


Вроде уже много раз писал, что покупаю и продаю, нажимая кнопки на телефоне.
Какие проблемы? Хоть пачку. Но сегодня выждал ситуацию после обеда ... и не купил. Вернул гривню под 10% в Форвард.
А по 26.83 и Сбер в реале продает. Уверен, что в центральном отделении доллары есть.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1206
З нами з: 30.12.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:А по 26.83 и Сбер в реале продает
раньше там была комиссия конская если безнал снимать. А в кассах валюты обычно нет, помню как-то оформлял в белочке карту, за это время человек 20 обращались за валютой, касса не продала никому. Я спросил у опера что за дела, он ответил что продают только своим клиентам и строго под заказ. Позже аналогичную картину я видел в тас на Хрещатике, где забирал депозит, тоже касса работала на прием.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 сер, 2021 19:42, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8235
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1494 раз.
Подякували: 2157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:41

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:А по 26.83 и Сбер в реале продает
раньше там была комиссия конская если безнал снимать. А в кассах валюты обычно нет, помню оформлял в белочке карту за это время человек 20 обращались за валютой, касса не продала никому, я спросил у опера что за дела, он сказал продают только своим клиентам и строго под заказ.


Честно говоря, ничего не понял. Я писал про курс Сбера в кассе, не раз покупал в нем без всякой комиссии, правда, являясь клиентом Сбера. Причем тут безнал? Потом у вас речь о Белке, но это же Банк инвестиций и сбережений, причем тут Сбер? Кстати, Белка охотно продавала доллары и Евро под месячное депо.
Вот когда-то давно комиссию за снятие депозита по окончанию в Сбере помню, это было хамство, но было 0,5% и потом ее отменили.
А благодарен я Сберу за то, что в эпоху "доллара по 13" он был основным поставщиком, больше всего именно в нем купил. Летом не купил по 12, потом откупал по 13 осенью. После 16-ти до того. Вот это была эпопея! А какие карусели крутили студенты техникумов и старушки-пенсионерки!
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1206
З нами з: 30.12.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Я писал про курс Сбера в кассе, не раз покупал в нем без всякой комисси
я много раз пытался купить в кассах разных банков валюту, не помню чтобы мне больше 500уе когда то продали. А бегать по всем банкам как идиот не моё.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8235
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1494 раз.
Подякували: 2157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:15

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:Я писал про курс Сбера в кассе, не раз покупал в нем без всякой комисси
я много раз пытался купить в кассах разных банков валюту, не помню чтобы мне больше 500уе когда то продали. А бегать по всем банкам как идиот не моё.


Похоже, что вам просто не везло с банками. Я сам удивлялся, сколько иногда можно было купить в одной кассе. До пачки и больше. Например, в Sky-банке. Хотя часто да, больше тысячи не продадут. Ну а для того, чтобы не бегать, и придумали онлайн обмен через приложения в телефоне и безкомиссионный переброс гривни между банками. Я сам думал, что онлайн обмен не сможет конкурировать с обменками. Смог.
А бегать, кстати, полезно, А вот нервничать при этом - нет.
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1206
З нами з: 30.12.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:А вот нервничать при этом - нет.
ну нервничать не обязательно.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8235
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1494 раз.
Подякували: 2157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:43

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:А вот нервничать при этом - нет.
ну нервничать не обязательно.


в случае с деньгами не нервничать удается далеко не всегда
kluychkooleg
 
Повідомлень: 1206
З нами з: 30.12.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 236 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:в случае с деньгами не нервничать удается далеко не всегда
значит парашютный спорт не для вас) стою недавно перед перед кассой обнуляю счёт, кассир как на зло выдает десятками и двадцадками, ровно на два средних пакета (или один большой) и вся очередь видит это как на ладони. Про пересчёт даже речь не шла, пачки пересчитал и всё. Я больше нервничаю когда фин.мон счёта блокирует не смотря на 10ти летнюю клиентскую историю, им пофиг.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 11 сер, 2021 20:58, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8235
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1494 раз.
Подякували: 2157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:57

Striker

Добрый Вечер .
Побоялся у Сибарита спрашивать , спрошу у Вас .
Скажите , а нельзя ли узнать кто так успешно и нагло выкупал валюту в эти СВЯТЫЕ дни на межбанке ?
Кто эти, истинно верующие счастливцы ,преподнесшие себе подарок в предверии Дня Рождения Святого Николая ?
Всем Доброй Ночи .
холява
2
 
Повідомлень: 3286
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3245 раз.
Подякували: 3273 раз.
 
Профіль
5
  #<1 ... 8103810481058106
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2690, 2691, 2692
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26917 5802431
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 сер, 2021 19:53
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 762, 763, 764
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7631 3913352
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 сер, 2021 19:23
Gennadiy777
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 99, 100, 101
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1001 1201923
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 сер, 2021 22:15
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.