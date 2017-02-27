Додано: Сер 11 сер, 2021 19:41

vitaliian написав: kluychkooleg написав: А по 26.83 и Сбер в реале продает А по 26.83 и Сбер в реале продает раньше там была комиссия конская если безнал снимать. А в кассах валюты обычно нет, помню оформлял в белочке карту за это время человек 20 обращались за валютой, касса не продала никому, я спросил у опера что за дела, он сказал продают только своим клиентам и строго под заказ. раньше там была комиссия конская если безнал снимать. А в кассах валюты обычно нет, помню оформлял в белочке карту за это время человек 20 обращались за валютой, касса не продала никому, я спросил у опера что за дела, он сказал продают только своим клиентам и строго под заказ.

Честно говоря, ничего не понял. Я писал про курс Сбера в кассе, не раз покупал в нем без всякой комиссии, правда, являясь клиентом Сбера. Причем тут безнал? Потом у вас речь о Белке, но это же Банк инвестиций и сбережений, причем тут Сбер? Кстати, Белка охотно продавала доллары и Евро под месячное депо.Вот когда-то давно комиссию за снятие депозита по окончанию в Сбере помню, это было хамство, но было 0,5% и потом ее отменили.А благодарен я Сберу за то, что в эпоху "доллара по 13" он был основным поставщиком, больше всего именно в нем купил. Летом не купил по 12, потом откупал по 13 осенью. После 16-ти до того. Вот это была эпопея! А какие карусели крутили студенты техникумов и старушки-пенсионерки!