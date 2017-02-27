|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 сер, 2021 19:25
prodigy написав:
не уверен, что в Укргазе есть доллары, тем более в Укрэксиме (200-300 в одни руки)
Вроде уже много раз писал, что покупаю и продаю, нажимая кнопки на телефоне.
Какие проблемы? Хоть пачку. Но сегодня выждал ситуацию после обеда ... и не купил. Вернул гривню под 10% в Форвард.
А по 26.83 и Сбер в реале продает. Уверен, что в центральном отделении доллары есть.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1206
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 сер, 2021 19:31
kluychkooleg написав:
А по 26.83 и Сбер в реале продает
раньше там была комиссия конская если безнал снимать. А в кассах валюты обычно нет, помню как-то оформлял в белочке карту, за это время человек 20 обращались за валютой, касса не продала никому. Я спросил у опера что за дела, он ответил что продают только своим клиентам и строго под заказ. Позже аналогичную картину я видел в тас на Хрещатике, где забирал депозит, тоже касса работала на прием.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 11 сер, 2021 19:42, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8235
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1494 раз.
- Подякували: 2157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 сер, 2021 19:41
vitaliian написав: kluychkooleg написав:
А по 26.83 и Сбер в реале продает
раньше там была комиссия конская если безнал снимать. А в кассах валюты обычно нет, помню оформлял в белочке карту за это время человек 20 обращались за валютой, касса не продала никому, я спросил у опера что за дела, он сказал продают только своим клиентам и строго под заказ.
Честно говоря, ничего не понял. Я писал про курс Сбера в кассе, не раз покупал в нем без всякой комиссии, правда, являясь клиентом Сбера. Причем тут безнал? Потом у вас речь о Белке, но это же Банк инвестиций и сбережений, причем тут Сбер? Кстати, Белка охотно продавала доллары и Евро под месячное депо.
Вот когда-то давно комиссию за снятие депозита по окончанию в Сбере помню, это было хамство, но было 0,5% и потом ее отменили.
А благодарен я Сберу за то, что в эпоху "доллара по 13" он был основным поставщиком, больше всего именно в нем купил. Летом не купил по 12, потом откупал по 13 осенью. После 16-ти до того. Вот это была эпопея! А какие карусели крутили студенты техникумов и старушки-пенсионерки!
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1206
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 сер, 2021 19:53
kluychkooleg написав:
Я писал про курс Сбера в кассе, не раз покупал в нем без всякой комисси
я много раз пытался купить в кассах разных банков валюту, не помню чтобы мне больше 500уе когда то продали. А бегать по всем банкам как идиот не моё.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8235
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1494 раз.
- Подякували: 2157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 сер, 2021 20:15
vitaliian написав: kluychkooleg написав:
Я писал про курс Сбера в кассе, не раз покупал в нем без всякой комисси
я много раз пытался купить в кассах разных банков валюту, не помню чтобы мне больше 500уе когда то продали. А бегать по всем банкам как идиот не моё.
Похоже, что вам просто не везло с банками. Я сам удивлялся, сколько иногда можно было купить в одной кассе. До пачки и больше. Например, в Sky-банке. Хотя часто да, больше тысячи не продадут. Ну а для того, чтобы не бегать, и придумали онлайн обмен через приложения в телефоне и безкомиссионный переброс гривни между банками. Я сам думал, что онлайн обмен не сможет конкурировать с обменками. Смог.
А бегать, кстати, полезно, А вот нервничать при этом - нет.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1206
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 сер, 2021 20:19
kluychkooleg написав:
А вот нервничать при этом - нет.
ну нервничать не обязательно.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8235
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1494 раз.
- Подякували: 2157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 сер, 2021 20:43
vitaliian написав: kluychkooleg написав:
А вот нервничать при этом - нет.
ну нервничать не обязательно.
в случае с деньгами не нервничать удается далеко не всегда
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1206
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 сер, 2021 20:49
kluychkooleg написав:
в случае с деньгами не нервничать удается далеко не всегда
значит парашютный спорт не для вас) стою недавно перед перед кассой обнуляю счёт, кассир как на зло выдает десятками и двадцадками, ровно на два средних пакета (или один большой) и вся очередь видит это как на ладони. Про пересчёт даже речь не шла, пачки пересчитал и всё. Я больше нервничаю когда фин.мон счёта блокирует не смотря на 10ти летнюю клиентскую историю, им пофиг.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 11 сер, 2021 20:58, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 8235
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1494 раз.
- Подякували: 2157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 сер, 2021 20:57
Striker
Добрый Вечер .
Побоялся у Сибарита спрашивать , спрошу у Вас .
Скажите , а нельзя ли узнать кто так успешно и нагло выкупал валюту в эти СВЯТЫЕ дни на межбанке ?
Кто эти, истинно верующие счастливцы ,преподнесшие себе подарок в предверии Дня Рождения Святого Николая ?
Всем Доброй Ночи .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3286
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 3245 раз.
- Подякували: 3273 раз.
-
- Профіль
-
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26917
|5802447
|
|
|7631
|3913370
|
|
|1001
|1201932
|
Вів 10 сер, 2021 22:15
Успіх
|