vitaliian написав:значит парашютный спорт не для вас) стою недавно перед перед кассой обнуляю счёт, кассир как на зло выдает десятками и двадцадками, ровно на два средних пакета (или один большой) и вся очередь видит это как на ладони. Про пересчёт даже речь не шла, пачки пересчитал и всё. Я больше нервничаю когда фин.мон счёта блокирует не смотря на 10ти летнюю клиентскую историю, им пофиг.
Я абсолютно о другом писал, то, о чем пишите вы, волнует в последнюю очередь.
Нервы от желания успеть, к примеру, с покупкой на быстром росте.
Или нервы потом, когда не угадал и после операции тренд развернулся.
То есть нервы от перфекционизма, а не от боязни нападения.