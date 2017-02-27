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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8104810581068107
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:05

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:в случае с деньгами не нервничать удается далеко не всегда
значит парашютный спорт не для вас) стою недавно перед перед кассой обнуляю счёт, кассир как на зло выдает десятками и двадцадками, ровно на два средних пакета (или один большой) и вся очередь видит это как на ладони. Про пересчёт даже речь не шла, пачки пересчитал и всё. Я больше нервничаю когда фин.мон счёта блокирует не смотря на 10ти летнюю клиентскую историю, им пофиг.


Я абсолютно о другом писал, то, о чем пишите вы, волнует в последнюю очередь.
Нервы от желания успеть, к примеру, с покупкой на быстром росте.
Или нервы потом, когда не угадал и после операции тренд развернулся.
То есть нервы от перфекционизма, а не от боязни нападения.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:53

  Alex2007 написав:
  vitaliian написав:Я больше нервничаю когда фин.мон счёта блокирует не смотря на 10ти летнюю клиентскую историю, им пофиг.


Что показываете им чтоб отцепились ?

в последний раз писал объяснительную зачем я купил 10 куе валюты.
  kluychkooleg написав:Нервы от желания успеть, к примеру, с покупкой на быстром росте.
Смотрите можно бессонницу разбудить). Я как могу избегаю любых пограничных состояний.
vitaliian
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  #<1 ... 8104810581068107
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