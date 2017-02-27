kluychkooleg написав:в случае с деньгами не нервничать удается далеко не всегда
значит парашютный спорт не для вас) стою недавно перед перед кассой обнуляю счёт, кассир как на зло выдает десятками и двадцадками, ровно на два средних пакета (или один большой) и вся очередь видит это как на ладони. Про пересчёт даже речь не шла, пачки пересчитал и всё. Я больше нервничаю когда фин.мон счёта блокирует не смотря на 10ти летнюю клиентскую историю, им пофиг.
Я абсолютно о другом писал, то, о чем пишите вы, волнует в последнюю очередь. Нервы от желания успеть, к примеру, с покупкой на быстром росте. Или нервы потом, когда не угадал и после операции тренд развернулся. То есть нервы от перфекционизма, а не от боязни нападения.
Добрый Вечер . Побоялся у Сибарита спрашивать , спрошу у Вас . Скажите , а нельзя ли узнать кто так успешно и нагло выкупал валюту в эти СВЯТЫЕ дни на межбанке ? Кто эти, истинно верующие счастливцы ,преподнесшие себе подарок в предверии Дня Рождения Святого Николая ? Всем Доброй Ночи .
Последние дни на межбанке основные покупатели валюты - нерезиденты, которые распродают ОВГЗ на вторичном рынке.
Добрый Вечер . Побоялся у Сибарита спрашивать , спрошу у Вас . Скажите , а нельзя ли узнать кто так успешно и нагло выкупал валюту в эти СВЯТЫЕ дни на межбанке ? Кто эти, истинно верующие счастливцы ,преподнесшие себе подарок в предверии Дня Рождения Святого Николая ? Всем Доброй Ночи .
Последние дни на межбанке основные покупатели валюты - нерезиденты, которые распродают ОВГЗ на вторичном рынке.
так шо, дадуть відкупитися нерезам та фіксанути профіт і в гори оленячою стежкою?
Ребята вы серьезно? У чувака срок возврата валютной выручки 90 дней, сколько лет назад это было Да вам любой психолог без образования скажет по видео что чувак половину ролика либо врет, либо придумывает контент) Ну и активно лижет Зелю)