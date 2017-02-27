Додано: Чет 12 сер, 2021 09:24

Доллар снижается после того, как данные показали, что инфляция в США в июле оставалась высокой. Представители Федеральной резервной системы описали текущий период высокой инфляции как временный и. Индекс доллара DXY упал до 92,8740 после данных от 93,1160 ранее. EUR / USD повышается до 1,1747 с 1,1717.Доллар упал, и причина тут в следующем. Общая высокая инфляция соответствовала прогнозам роста на 0,5% м/м, в то время как базовые данные не соответствовали прогнозам. Ожидания перед отчетом были завышенными. Аналитики писали о возможной ассиметричной реакции курса доллара. Так и произошло. Его падение на более низкие показатели базовой инфляции превышает возможный рост, если бы CPI превысил прогнозы.Хотя в июле рост потребительских цен в США замедлился, инфляция в целом осталась исторически высокой на фоне продолжающихся сбоев в цепочке поставок и повышения спроса на услуги, связанные с путешествиями, по мере восстановления экономической активности.Без учета нестабильных продуктов питания и энергоносителей, индекс потребительских цен вырос на 0,3% после роста на 0,9% в июне., поскольку цены на многие услуги, связанные с путешествиями, все еще ниже, чем до пандемии.