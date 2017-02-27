kluychkooleg написав:в случае с деньгами не нервничать удается далеко не всегда
значит парашютный спорт не для вас) стою недавно перед перед кассой обнуляю счёт, кассир как на зло выдает десятками и двадцадками, ровно на два средних пакета (или один большой) и вся очередь видит это как на ладони. Про пересчёт даже речь не шла, пачки пересчитал и всё. Я больше нервничаю когда фин.мон счёта блокирует не смотря на 10ти летнюю клиентскую историю, им пофиг.
Я абсолютно о другом писал, то, о чем пишите вы, волнует в последнюю очередь. Нервы от желания успеть, к примеру, с покупкой на быстром росте. Или нервы потом, когда не угадал и после операции тренд развернулся. То есть нервы от перфекционизма, а не от боязни нападения.
Добрый Вечер . Побоялся у Сибарита спрашивать , спрошу у Вас . Скажите , а нельзя ли узнать кто так успешно и нагло выкупал валюту в эти СВЯТЫЕ дни на межбанке ? Кто эти, истинно верующие счастливцы ,преподнесшие себе подарок в предверии Дня Рождения Святого Николая ? Всем Доброй Ночи .
Последние дни на межбанке основные покупатели валюты - нерезиденты, которые распродают ОВГЗ на вторичном рынке.
Добрый Вечер . Побоялся у Сибарита спрашивать , спрошу у Вас . Скажите , а нельзя ли узнать кто так успешно и нагло выкупал валюту в эти СВЯТЫЕ дни на межбанке ? Кто эти, истинно верующие счастливцы ,преподнесшие себе подарок в предверии Дня Рождения Святого Николая ? Всем Доброй Ночи .
Последние дни на межбанке основные покупатели валюты - нерезиденты, которые распродают ОВГЗ на вторичном рынке.
так шо, дадуть відкупитися нерезам та фіксанути профіт і в гори оленячою стежкою?
Ребята вы серьезно? У чувака срок возврата валютной выручки 90 дней, сколько лет назад это было Да вам любой психолог без образования скажет по видео что чувак половину ролика либо врет, либо придумывает контент) Ну и активно лижет Зелю)
Ребята вы серьезно? У чувака срок возврата валютной выручки 90 дней, сколько лет назад это было Да вам любой психолог без образования скажет по видео что чувак половину ролика либо врет, либо придумывает контент) Ну и активно лижет Зелю)
Заради цікавості відкрив посилання - на вигляд (та й за манерами) мужик як рідний брат Мунтяна (не футболіста). Фізіогноміка тут за Вас,так що звук навіть не включав.
Доллар снижается после данных по инфляции в США: рост базового показателя оказался не таким сильным, как ожидалось
Доллар снижается после того, как данные показали, что инфляция в США в июле оставалась высокой. Представители Федеральной резервной системы описали текущий период высокой инфляции как временный и дали понять, что центральный банк не будет повышать процентные ставки до 2023 года. Индекс доллара DXY упал до 92,8740 после данных от 93,1160 ранее. EUR / USD повышается до 1,1747 с 1,1717.
Доллар упал, и причина тут в следующем. Общая высокая инфляция соответствовала прогнозам роста на 0,5% м/м, в то время как базовые данные не соответствовали прогнозам. Ожидания перед отчетом были завышенными. Аналитики писали о возможной ассиметричной реакции курса доллара. Так и произошло. Его падение на более низкие показатели базовой инфляции превышает возможный рост, если бы CPI превысил прогнозы.
Хотя в июле рост потребительских цен в США замедлился, инфляция в целом осталась исторически высокой на фоне продолжающихся сбоев в цепочке поставок и повышения спроса на услуги, связанные с путешествиями, по мере восстановления экономической активности.
Индекс потребительских цен вырос на 0,5% в прошлом месяце после роста на 0,9% в июне, сообщило в среду Министерство труда.
За 12 месяцев до июля индекс потребительских цен вырос на 5,4%. Без учета нестабильных продуктов питания и энергоносителей, индекс потребительских цен вырос на 0,3% после роста на 0,9% в июне.
Федеральная резервная система США уделяет пристальное внимание ценовому давлению, обдумывая, когда начинать сокращать свои огромные объемы облигаций и как скоро начинать поднимать ставки почти с нуля.
Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк продолжает рассматривать текущие высокие показатели инфляции как временные, хотя он признал, что они могут сохраняться дольше, чем ранее ожидали директивные органы.
Хотя инфляция, вероятно, достигла пика, ожидается, что она будет оставаться высокой в течение части 2022 года, поскольку цены на многие услуги, связанные с путешествиями, все еще ниже, чем до пандемии.