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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8105810681078108>
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 22:05

  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:в случае с деньгами не нервничать удается далеко не всегда
значит парашютный спорт не для вас) стою недавно перед перед кассой обнуляю счёт, кассир как на зло выдает десятками и двадцадками, ровно на два средних пакета (или один большой) и вся очередь видит это как на ладони. Про пересчёт даже речь не шла, пачки пересчитал и всё. Я больше нервничаю когда фин.мон счёта блокирует не смотря на 10ти летнюю клиентскую историю, им пофиг.


Я абсолютно о другом писал, то, о чем пишите вы, волнует в последнюю очередь.
Нервы от желания успеть, к примеру, с покупкой на быстром росте.
Или нервы потом, когда не угадал и после операции тренд развернулся.
То есть нервы от перфекционизма, а не от боязни нападения.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 07:26

  холява написав:Striker

Добрый Вечер .
Побоялся у Сибарита спрашивать , спрошу у Вас .
Скажите , а нельзя ли узнать кто так успешно и нагло выкупал валюту в эти СВЯТЫЕ дни на межбанке ?
Кто эти, истинно верующие счастливцы ,преподнесшие себе подарок в предверии Дня Рождения Святого Николая ?
Всем Доброй Ночи .

Последние дни на межбанке основные покупатели валюты - нерезиденты, которые распродают ОВГЗ на вторичном рынке.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 07:31

  Искатель написав:
  холява написав:Striker

Добрый Вечер .
Побоялся у Сибарита спрашивать , спрошу у Вас .
Скажите , а нельзя ли узнать кто так успешно и нагло выкупал валюту в эти СВЯТЫЕ дни на межбанке ?
Кто эти, истинно верующие счастливцы ,преподнесшие себе подарок в предверии Дня Рождения Святого Николая ?
Всем Доброй Ночи .

Последние дни на межбанке основные покупатели валюты - нерезиденты, которые распродают ОВГЗ на вторичном рынке.

так шо, дадуть відкупитися нерезам та фіксанути профіт і в гори оленячою стежкою?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 07:57

  Denik написав:https://www.youtube.com/watch?v=n2MFgDxGlNE&ab_channel=%D0%91%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%80


Ребята вы серьезно? У чувака срок возврата валютной выручки 90 дней, сколько лет назад это было :) Да вам любой психолог без образования скажет по видео что чувак половину ролика либо врет, либо придумывает контент) Ну и активно лижет Зелю)
viy
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 08:05

Ну прямо цирк.... Вчера к вечеру все-така зашел в Укргаз, восстановил карту, актуализировал все дела...Щаз доллар в Укргазе 26,95, а пумбе вместо 26,95 - уже 26,90 :mrgreen:
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 08:34

  viy написав:
  Denik написав:https://www.youtube.com/watch?v=n2MFgDxGlNE&ab_channel=%D0%91%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%80


Ребята вы серьезно? У чувака срок возврата валютной выручки 90 дней, сколько лет назад это было :) Да вам любой психолог без образования скажет по видео что чувак половину ролика либо врет, либо придумывает контент) Ну и активно лижет Зелю)

Заради цікавості відкрив посилання - на вигляд (та й за манерами) мужик як рідний брат Мунтяна (не футболіста). Фізіогноміка тут за Вас,так що звук навіть не включав.
L
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 09:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:я много раз пытался купить в кассах разных банков валюту, не помню чтобы мне больше 500уе когда то продали. А бегать по всем банкам как идиот не моё.

У нас на окраинах в последние две недели легко можно было взять 2500-4000$ в БИЗе, Агриколе, Альфе, Укрэксиме и даже Привате... По курсам - на 5-7 коп меньше обменок...
Востаннє редагувалось Vivat в Чет 12 сер, 2021 09:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 09:24

Доллар снижается после данных по инфляции в США: рост базового показателя оказался не таким сильным, как ожидалось

Доллар снижается после того, как данные показали, что инфляция в США в июле оставалась высокой. Представители Федеральной резервной системы описали текущий период высокой инфляции как временный и дали понять, что центральный банк не будет повышать процентные ставки до 2023 года. Индекс доллара DXY упал до 92,8740 после данных от 93,1160 ранее. EUR / USD повышается до 1,1747 с 1,1717.

Доллар упал, и причина тут в следующем. Общая высокая инфляция соответствовала прогнозам роста на 0,5% м/м, в то время как базовые данные не соответствовали прогнозам. Ожидания перед отчетом были завышенными. Аналитики писали о возможной ассиметричной реакции курса доллара. Так и произошло. Его падение на более низкие показатели базовой инфляции превышает возможный рост, если бы CPI превысил прогнозы.

Хотя в июле рост потребительских цен в США замедлился, инфляция в целом осталась исторически высокой на фоне продолжающихся сбоев в цепочке поставок и повышения спроса на услуги, связанные с путешествиями, по мере восстановления экономической активности.

Индекс потребительских цен вырос на 0,5% в прошлом месяце после роста на 0,9% в июне, сообщило в среду Министерство труда.

За 12 месяцев до июля индекс потребительских цен вырос на 5,4%. Без учета нестабильных продуктов питания и энергоносителей, индекс потребительских цен вырос на 0,3% после роста на 0,9% в июне.


Федеральная резервная система США уделяет пристальное внимание ценовому давлению, обдумывая, когда начинать сокращать свои огромные объемы облигаций и как скоро начинать поднимать ставки почти с нуля.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что центральный банк продолжает рассматривать текущие высокие показатели инфляции как временные, хотя он признал, что они могут сохраняться дольше, чем ранее ожидали директивные органы.


Хотя инфляция, вероятно, достигла пика, ожидается, что она будет оставаться высокой в ​​течение части 2022 года, поскольку цены на многие услуги, связанные с путешествиями, все еще ниже, чем до пандемии.

https://www.profinance.ru/news/2021/08/ ... atsii.html
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 09:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovakwasov написав:дали понять, что центральный банк не будет повышать процентные ставки до 2023 года.
вижу как нерезы стадом идут в наши бумаги. 10% в стабильной гривне более чем круто.
пс указанный источник имхо не сильно достоверный, и ссылок на оригинал нету.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 сер, 2021 09:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 09:45

  kluychkooleg написав:
  vitaliian написав:
  kluychkooleg написав:А по 26.83 и Сбер в реале продает
раньше там была комиссия конская если безнал снимать. А в кассах валюты обычно нет, помню оформлял в белочке карту за это время человек 20 обращались за валютой, касса не продала никому, я спросил у опера что за дела, он сказал продают только своим клиентам и строго под заказ.


Честно говоря, ничего не понял. Я писал про курс Сбера в кассе, не раз покупал в нем без всякой комиссии, правда, являясь клиентом Сбера. Причем тут безнал? Потом у вас речь о Белке, но это же Банк инвестиций и сбережений, причем тут Сбер? Кстати, Белка охотно продавала доллары и Евро под месячное депо.
Вот когда-то давно комиссию за снятие депозита по окончанию в Сбере помню, это было хамство, но было 0,5% и потом ее отменили.
А благодарен я Сберу за то, что в эпоху "доллара по 13" он был основным поставщиком, больше всего именно в нем купил. Летом не купил по 12, потом откупал по 13 осенью. После 16-ти до того. Вот это была эпопея! А какие карусели крутили студенты техникумов и старушки-пенсионерки!


Сбербанк РФ в Украине -конченный банк, очень рад , что они закрыли отделения на Ришельевской 32 и на Пушкинской (там реально работали враги народа, можно было расстреливать все руководство отделений), чего они только не хотели, чтобы сделать обмен валюты (запись к менеджеру, идентификация, ксерокопии, видео съемка), потом отказ-вы уже купили(или продали) сегодня на Жуковского 10 (и это на 14-15г), а это был 2018й

желательно такие банки (агрессора) было закрыть еще в 2014г

я продавал евро по самому высокому курсу банков и покупал доллары по минимальному

потом плюнул на банки и нашел себе адекватного парня с 7го км (где я заведомо терял 10-12 долл по сравнением с банками на пачке, зато 5 минут, и обмен пачки на пачку (евро/долл или наоборот)
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