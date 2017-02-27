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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8105810681078108
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 09:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  prodigy написав:желательно такие банки (агрессора) было закрыть еще в 2014г
налоги платятся в наш бюджет, пусть работают. Вопрос в другом, должен быть норматив по наличию валюты в кассе иначе отбирать лицензию на валютообмен.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 09:51

vovakwasov

враки...евро еще ниже просел(1,173), статья- джинса
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 10:06

  Alex2007 написав:
  vitaliian написав:Я больше нервничаю когда фин.мон счёта блокирует не смотря на 10ти летнюю клиентскую историю, им пофиг.


Что показываете им чтоб отцепились ?


Гусарьі - молчать! :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 10:28

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odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Похоже, что сегодня будет тишина. Вечером - отчет USDA, который может, например обвалить цены на кукурузу или закрепить цены на пшеницу/ячмень. Перед отчетом USDA даже экспорт притормозил свой рост.
https://minagro.gov.ua/ua/investoram/mo ... a-boroshna
Denik
 
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