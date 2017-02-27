налоги платятся в наш бюджет, пусть работают. Вопрос в другом, должен быть норматив по наличию валюты в кассе иначе отбирать лицензию на валютообмен.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 сер, 2021 09:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 12 сер, 2021 10:06
Додано: Чет 12 сер, 2021 11:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Похоже, что сегодня будет тишина. Вечером - отчет USDA, который может, например обвалить цены на кукурузу или закрепить цены на пшеницу/ячмень. Перед отчетом USDA даже экспорт притормозил свой рост.
Додано: Чет 12 сер, 2021 11:31
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
12.08.2021...................26,7815
Доллар потерял чуть больше 2 копеек.
МКГ*............7.2064............7.2027...........-0.05%
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, стали плавно подниматься и за час прибавили 2.5 копейки. После этого развернулись и столь же плавно двинулись вниз. К 12 опустились на 1.5 копейки.
Индекс доллара вчера днем (8-30 по Нью-Йорку) немного просел. Если это реакция на выход статистики, она выглядит весьма умеренной - дороже доллар побыл всего два дня из последних трех недель. После этого наблюдаются незначительные колебания примерно на одном уровне.
Справочный курс встретили котировками 26.7700 - 26.7900, что на копейку выше открытия.
НБУ вчера выкупил с МБ 4.5 млн. До плана не дотянули.
Остатки на коррсчетах выросли за счет расходов казначейства (погашение облигаций), которые не смог полностью компенсировать рост объема суточных сертификатов.
Во вторник объем МБ вырос с 452.6 до 575.8 млн. Чистый спрос составил 570.8 млн. Клиентские обороты выросли незначительно, предложение немного увеличило отрыв от спроса.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
холява
Хоть я и страшный, но отвечу
Вы же, импортеры, и выкупали
Более подробно узнать не получится. Максимум, что может просочиться, замеченная участниками рынка повышенная активность какого-то банка. В чьих интересах работает банк, нам никто не скажет - операции клиентов защищены банковской тайной. Нам придется смириться с тем, что мы многого не знаем
Впрочем, последние пару дней клиентское предложение превышало спрос, а разницу покрывали сами банки и НБУ, можно считать их наглыми покупателями.
Нерезиденты, судя по таблицам коллеги Страйкера, ломятся на выход не слишком буйно. $80 млн. за 5 дней, при обороте за это время порядка 2 млрд, погоды не сделают.
ЗЫ Не понимаю, почему Вас не возмущают продавцы, которые последнее время выглядят значительно более наглыми и успешными?
Додано: Чет 12 сер, 2021 11:39
prodigy
норм отделение "агрессора" на поскоте, хорошо помогли откупиться во время вакханалии леры200.
Додано: Чет 12 сер, 2021 12:41
Что еще интересно (и поучительно) в американской инфляции - это продовольственная составляющая. Никакого директивного управлениями ценами, только высокая конкуренция за покупателя и достаточные запасы госрезерва, к которым на пушечный выстрел не подпускают "ненажерливих мишей". Итог - высокая доступность ключевой составляющей потребительской корзины без ценовых шоков и необходимости экономить, несмотря на активный рост цен на мировом рынке продовольствия
Додано: Чет 12 сер, 2021 12:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Визнаю свою помилку планового відкупу долара в липні.
За комфорт заплатив недоотриманою вигодою.
Частина вини за НБУ (я себе так заспокоюю, звичайно винен тільки я). Тут склалась парадоксальна ситуація. Я підтримую НБУ у його протидії здорожчанню гривні, але саме ця його поведінка спонукала мене активніше купляти долар бо я впевнився, що сильно вирости гривні не дадуть. Не вигідно це нікому (писав раніше)
Тепер на порядку денному політичні новини проти економічних. Економічні в найближчий місяць-півтора будуть працювати на здорожчання гривні. Політичні - поки що не відомо як. Плюс позиція НБУ.
Чесно зізнаюсь, очікував минулого тижня і на початку цього росту долара хоча б до рівнів 27,1-27,2 і планував знову частково повернутись в гривню. А тепер.... навіть не знаю що робити. Інфляції "на очах" з'їдає валютні заощадження. А переходити у гривню зараз і фіксувати гривневий збиток при гривневих доходах якось "не комільфо".
Також хочу висловити подяку Denik за арґументовані дописи. Хоча його точка зору і виглядає аж надто оптимістично, але не приймати її до уваги не має причин. (хіба що за виключенням останнього посилання на відео )
Ось, до речі те про що він писав. Із ФБ п. Богдана Данилишина
Цитата:"Бюджетна сфера
За оперативними даними Державної податкової служби за результатами декларування податку на прибуток у серпні за 2 квартал 2021 року сплата податку на прибуток становитиме 35,4 млрд. гривень, що удвічі більше, ніж за відповідний період минулого року та на 52,9% (+12,2 млрд. гривень) більше індикативного значення. Перевищення темпами росту сплати податку на прибуток зростання доходів платників у 2,7 рази свідчить про ефективну протидію з боку ДПС формуванню і використанню фіктивного податкового кредиту та, відповідно, необґрунтованому завищенню витратної частини платників податків."
Додано: Чет 12 сер, 2021 12:53
а в 14г я тоже перехватил в ВТБ по 9,50 (помню кидал вам наколку на это отделение на Греческой (возле Польского спуска), и держал там вклады под 20%
но, после 2016 Сбербанк начал творить что-то неладное, то % за снятие тела, то такая борзость с обменом , где полпачки могли смотреть до 40 минут и половину (евро 50 полтиники) забраковать, хотя пару дней назад сами мне эти ветхие дали после окончания депо...
то, что в раша-банках осталась в 2014г валюта не все просекли быстро и да, там можно было откупиться, согласен
|