Додано: Чет 12 сер, 2021 11:31

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0012.08.2021...................Доллар потерял чуть больше 2 копеек.МКГ*............7.2064............7.2027...........-0.05%Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, стали плавно подниматься и за час прибавили 2.5 копейки. После этого развернулись и столь же плавно двинулись вниз. К 12 опустились на 1.5 копейки.Индекс доллара вчера днем (8-30 по Нью-Йорку) немного просел. Если это реакция на выход статистики, она выглядит весьма умеренной - дороже доллар побыл всего два дня из последних трех недель. После этого наблюдаются незначительные колебания примерно на одном уровне.Справочный курс встретили котировками 26.7700 - 26.7900, что на копейку выше открытия.НБУ вчера выкупил с МБ 4.5 млн. До плана не дотянули.Остатки на коррсчетах выросли за счет расходов казначейства (погашение облигаций), которые не смог полностью компенсировать рост объема суточных сертификатов.Во вторник объем МБ вырос с 452.6 до 575.8 млн. Чистый спрос составил 570.8 млн. Клиентские обороты выросли незначительно, предложение немного увеличило отрыв от спроса.* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.Хоть я и страшный, но отвечуВы же, импортеры, и выкупалиБолее подробно узнать не получится. Максимум, что может просочиться, замеченная участниками рынка повышенная активность какого-то банка. В чьих интересах работает банк, нам никто не скажет - операции клиентов защищены банковской тайной. Нам придется смириться с тем, что мы многого не знаемВпрочем, последние пару дней клиентское предложение превышало спрос, а разницу покрывали сами банки и НБУ, можно считать их наглыми покупателями.Нерезиденты, судя по таблицам коллеги Страйкера, ломятся на выход не слишком буйно. $80 млн. за 5 дней, при обороте за это время порядка 2 млрд, погоды не сделают.ЗЫ Не понимаю, почему Вас не возмущают продавцы, которые последнее время выглядят значительно более наглыми и успешными?