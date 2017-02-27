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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8107810881098110>
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Думаю что до выходных и за выходные наличка выровняется с межбанком в районе 26.70.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:59

  холява написав:Striker
Скажите , а нельзя ли узнать кто так успешно и нагло выкупал валюту в эти СВЯТЫЕ дни на межбанке ?
Всем Доброй Ночи .

Інфляція заставляє витрачати. Україна не може запропонувати так багато якісних товарів. Тому імпортери всі в роботі.
Також зовнішній туризм трохи "відпустило".
Та й ось ця новина теж цікава. https://biz.liga.net/ua/ekonomika/avto/ ... rok-iyulya
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:00

  Realist написав:За комфорт заплатив недоотриманою вигодою.

А в каких числах, с момента приобретения доллара, Вы ощущали комфорт ?
Может не надо себя так накручивать ? Даю установку - у Вас все хорошо. :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:04

  чик написав:prodigy
норм отделение "агрессора" на поскоте, хорошо помогли откупиться во время вакханалии леры200.

Я в той час машину продавав. Покупець кілька раз перепитував, чи я часом не того... Бо умова була - оплата виключно в гривні. Покупець рахував по ринковому курсу і вважав, що це дуже вигідна для нього ціна, а я у "аґресора" клав на доларовий депозит майже на 2 гривні дешевше. Вони мене тоді у Львові непогано виручили.
І до речі, до тепер вважаю помилкою, що їхній банк "відпустили". Його потрібно було докапіталізовувати і докапіталізовувати за рахунок материнського капіталу, а потім можна вже було б думати, що далі робити.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:09

  Realist написав:
Визнаю свою помилку.

А тепер.... навіть не знаю що робити.



Пане, Realist

літо майже звкінчилось, але є місяц гарної погоди-а МОРЕ тепле і лагідне сонечко , молоді красиві українці на песку (всіх поколінь і статі)

FEEL FREE & ENJOY LIFE
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допускаю що ви недозаробили 100 долл,
макс 200 (не має сенсу про це думати)
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 12 сер, 2021 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:10

  Игорь написав:
  Realist написав:За комфорт заплатив недоотриманою вигодою.

А в каких числах, с момента приобретения доллара, Вы ощущали комфорт ?
Может не надо себя так накручивать ? Даю установку - у Вас все хорошо. :)

Комфорт відчув відразу після купівлі :-). Адже відпала потреба постійно "моніторити" ситуацію і "тримати руку на пульсі". Літо все ж таки. Роботи багато та й забувати про відпочинок не потрібно.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:16

  Denik написав:Думаю что до выходных и за выходные наличка выровняется с межбанком в районе 26.70.


не уверен, чтобы выровнялась, надо еще 10-15 дней
и валюты побольше на МБ в два раза...

зерновозы перекрыли выезд из города, 3 машины полиции стоят в очереди (походу им пох*г)
логистика у нас никакая, элеваторы построили в порту и вокруг него, а дороги узкие (зерновозы заняли по одной полосе с двух сторон (и на оставшемся пространстве 2 фуры уже разъезжаются с трудом)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:17

  prodigy написав:
  Realist написав:Визнаю свою помилку.
А тепер.... навіть не знаю що робити.

допускаю що ви недозаробили 100 долл,
макс 200 (не має сенсу про це думати)

Та тут, як би, не в грошах справа. (тобто в них теж але...)
Ви любите помилятись чи програвати? Розумієте?
Тут класична двійка за "практичні роботи". Оце не приємно.
А питання: "А тепер.... навіть не знаю що робити." це як у покері, головне, щоб це не початок Тільту. Страшна штука я вам скажу.
За турботу і пораду - Дякую!
Ось, якраз гарна стаття про "все встигнути"
https://texty.org.ua/fragments/104215/v ... ahnennyah/
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:19

  prodigy написав:
  Denik написав:Думаю что до выходных и за выходные наличка выровняется с межбанком в районе 26.70.


не уверен, чтобы выровнялась, надо еще 10-15 дней
и валюты побольше на МБ в два раза...

зерновозы перекрыли выезд из города, 3 машины полиции стоят в очереди (походу им пох*г)
логистика у нас никакая, элеваторы построили в порту и вокруг него, а дороги узкие (зерновозы заняли по одной полосе с двух сторон (и на оставшемся пространстве 2 фуры уже разъезжаются с трудом)

Колега із Миколаєва минулого року показував фото і відео, що творилось в місті із фурами з зерном. А цього року рекордний врожай. Представляю собі які затори перед портами будуть.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Також хочу висловити подяку Denik за арґументовані дописи. Хоча його точка зору і виглядає аж надто оптимістично, але не приймати її до уваги не має причин. (хіба що за виключенням останнього посилання на відео )

В мене не все оптимыстично тут viewtopic.php?p=5277546#p5277546 я пишу про спроби китайського політбюро згвалтувати ринок ЗРС.
Але для України весь негатив з Китаю перекривається рекордним врожаєм при високих цінах на продовольство.
Політика Китаю врешті решт виллється у зростання споживання викопного палива, зростання цін на викопне паливо, зменшенням площі сільгоспземель в Китай через кар'єри, зростання викидів СО2. Результатом буде зростання цін на продовольство через посухи зумовлені глобальним потеплінням.
Стратегічно 10-20 років Україна матиме великі надходження або з експорту продовольства та/або з ринку залізної руди/сталі для декарбонізації.
Denik
 
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