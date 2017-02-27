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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 сер, 2021 12:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Думаю что до выходных и за выходные наличка выровняется с межбанком в районе 26.70.
Додано: Чет 12 сер, 2021 12:59
Інфляція заставляє витрачати. Україна не може запропонувати так багато якісних товарів. Тому імпортери всі в роботі.
Також зовнішній туризм трохи "відпустило".
Та й ось ця новина теж цікава.
Додано: Чет 12 сер, 2021 13:00
Додано: Чет 12 сер, 2021 13:04
Я в той час машину продавав. Покупець кілька раз перепитував, чи я часом не того... Бо умова була - оплата виключно в гривні. Покупець рахував по ринковому курсу і вважав, що це дуже вигідна для нього ціна, а я у "аґресора" клав на доларовий депозит майже на 2 гривні дешевше. Вони мене тоді у Львові непогано виручили.
І до речі, до тепер вважаю помилкою, що їхній банк "відпустили". Його потрібно було докапіталізовувати і докапіталізовувати за рахунок материнського капіталу, а потім можна вже було б думати, що далі робити.
Додано: Чет 12 сер, 2021 13:09
Пане, Realist
літо майже звкінчилось, але є місяц гарної погоди-а МОРЕ тепле і лагідне сонечко , молоді красиві українці на песку (всіх поколінь і статі)
FEEL FREE & ENJOY LIFE
допускаю що ви недозаробили 100 долл,
макс 200 (не має сенсу про це думати)
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 12 сер, 2021 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 сер, 2021 13:10
Комфорт відчув відразу після купівлі . Адже відпала потреба постійно "моніторити" ситуацію і "тримати руку на пульсі". Літо все ж таки. Роботи багато та й забувати про відпочинок не потрібно.
Додано: Чет 12 сер, 2021 13:16
не уверен, чтобы выровнялась, надо еще 10-15 дней
и валюты побольше на МБ в два раза...
зерновозы перекрыли выезд из города, 3 машины полиции стоят в очереди (походу им пох*г)
логистика у нас никакая, элеваторы построили в порту и вокруг него, а дороги узкие (зерновозы заняли по одной полосе с двух сторон (и на оставшемся пространстве 2 фуры уже разъезжаются с трудом)
Додано: Чет 12 сер, 2021 13:17
Та тут, як би, не в грошах справа. (тобто в них теж але...)
Ви любите помилятись чи програвати? Розумієте?
Тут класична двійка за "практичні роботи". Оце не приємно.
А питання: "А тепер.... навіть не знаю що робити." це як у покері, головне, щоб це не початок Тільту. Страшна штука я вам скажу.
За турботу і пораду - Дякую!
Ось, якраз гарна стаття про "все встигнути"
Додано: Чет 12 сер, 2021 13:19
Колега із Миколаєва минулого року показував фото і відео, що творилось в місті із фурами з зерном. А цього року рекордний врожай. Представляю собі які затори перед портами будуть.
Додано: Чет 12 сер, 2021 13:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В мене не все оптимыстично тут viewtopic.php?p=5277546#p5277546 я пишу про спроби китайського політбюро згвалтувати ринок ЗРС.
Але для України весь негатив з Китаю перекривається рекордним врожаєм при високих цінах на продовольство.
Політика Китаю врешті решт виллється у зростання споживання викопного палива, зростання цін на викопне паливо, зменшенням площі сільгоспземель в Китай через кар'єри, зростання викидів СО2. Результатом буде зростання цін на продовольство через посухи зумовлені глобальним потеплінням.
Стратегічно 10-20 років Україна матиме великі надходження або з експорту продовольства та/або з ринку залізної руди/сталі для декарбонізації.
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