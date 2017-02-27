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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8107810881098110
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:30

  Realist написав:
  prodigy написав:
  Realist написав:Визнаю свою помилку.
А тепер.... навіть не знаю що робити.

допускаю що ви недозаробили 100 долл,
макс 200 (не має сенсу про це думати)

Та тут, як би, не в грошах справа. (тобто в них теж але...)
Ви любите помилятись чи програвати? Розумієте?
Тут класична двійка за "практичні роботи". Оце не приємно.
А питання: "А тепер.... навіть не знаю що робити." це як у покері, головне, щоб це не початок Тільту. Страшна штука я вам скажу.
За турботу і пораду - Дякую!
Ось, якраз гарна стаття про "все встигнути"
https://texty.org.ua/fragments/104215/v ... ahnennyah/


ще раз кажу, це все фигня
я теж 3 раза у цьому році откупав: травні 27,50, червні 27,00, в липні 27,21 (може теж недозоробив 250-350 долл)

ми не в школі (має бути тільки 5, а то батьки не будуть поважати)

може це забобони, але краще втрачати так, ніж щось реальне (в мене помер приятель від COVID19)
prodigy
 
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  #<1 ... 8107810881098110
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