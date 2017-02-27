Realist написав:Визнаю свою помилку. А тепер.... навіть не знаю що робити.
допускаю що ви недозаробили 100 долл, макс 200 (не має сенсу про це думати)
Та тут, як би, не в грошах справа. (тобто в них теж але...) Ви любите помилятись чи програвати? Розумієте? Тут класична двійка за "практичні роботи". Оце не приємно. А питання: "А тепер.... навіть не знаю що робити." це як у покері, головне, щоб це не початок Тільту. Страшна штука я вам скажу. За турботу і пораду - Дякую! Ось, якраз гарна стаття про "все встигнути" https://texty.org.ua/fragments/104215/v ... ahnennyah/
ще раз кажу, це все фигня я теж 3 раза у цьому році откупав: травні 27,50, червні 27,00, в липні 27,21 (може теж недозоробив 250-350 долл)
ми не в школі (має бути тільки 5, а то батьки не будуть поважати)
може це забобони, але краще втрачати так, ніж щось реальне (в мене помер приятель від COVID19)