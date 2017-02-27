Додано: Чет 12 сер, 2021 15:02

Realist написав: коюю, звичайно винен тільки я). Тут склалась парадоксальна ситуація. Я підтримую НБУ у його протидії здорожчанню гривні, але саме ця його поведінка спонукала мене активніше купляти долар бо я впевнився, що сильно вирости гривні не дадуть. Не вигідно це нікому (писав раніше) коюю, звичайно винен тільки я). Тут склалась парадоксальна ситуація. Я підтримую НБУ у його протидії здорожчанню гривні, але саме ця його поведінка спонукала мене активніше купляти долар бо я впевнився, що сильно вирости гривні не дадуть. Не вигідно це нікому (писав раніше)

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з................12.08.2021...........13.08.2021дата розрахунку...............11.08.2021............12.08.2021Євро..................................31,4105.................31,421...+0.03%Долар США.......................26,8042....................-0.13%После полудня доллар потерял еще чуть больше копейки.Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, стали плавно подниматься и за час прибавили 2.5 копейки. После этого развернулись и столь же плавно двинулись вниз. К 12 опустились на 1.5 копейки.Индекс доллара вчера днем (8-30 по Нью-Йорку) немного просел. Если это реакция на выход статистики, она выглядит весьма умеренной - дороже доллар побыл всего два дня из последних трех недель. После этого наблюдаются незначительные колебания примерно на одном уровне.Справочный курс встретили котировками 26.7700 - 26.7900, что на копейку выше открытия.После 12, продолжив движение, опустились еще на 1.5 копейки, после чего на полкопейки отскочили, когда НБУ пришел за дежурной пятеркой. После обеда снижение возобновилось, за час, оставшийся до фиксации официального курса, опустились на 2 копейки. На этом пока не остановились. Падение официального курса относительно справочного намекает, что начавшаяся не очень активно торговля продолжалась достаточно долго. Небольшое падение доллара на нашем МБ, в целом, соответствует таковому в мире.В мире доллар и после полудня сохраняет стабильность.Официальный курс встретили котировками 26.7400 - 26.7600. За день снизились на 2 копейки относительно открытия и на 3.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.Этот день в истории:2020 - 27.5266 (-7) -762019 - 25.1585 (+6) +1612018 - 27.2456 (+13)2017 - 25.6957 (+0)Вина НБУ только в том, что его действия соответствуют тому, что он говорит. Это для нас слишком непривычноПри каждом удобном случае чиновники НБУ подчеркивают, что они не устанавливают целевых курсов и не влияют на направление движения, а только притормаживают естественную динамику. Но почти никто в это не верит, несмотря на то, что уже больше 5 лет слова не расходятся с делом.