Realist написав:Визнаю свою помилку. А тепер.... навіть не знаю що робити.
допускаю що ви недозаробили 100 долл, макс 200 (не має сенсу про це думати)
Та тут, як би, не в грошах справа. (тобто в них теж але...) Ви любите помилятись чи програвати? Розумієте? Тут класична двійка за "практичні роботи". Оце не приємно. А питання: "А тепер.... навіть не знаю що робити." це як у покері, головне, щоб це не початок Тільту. Страшна штука я вам скажу. За турботу і пораду - Дякую! Ось, якраз гарна стаття про "все встигнути" https://texty.org.ua/fragments/104215/v ... ahnennyah/
ще раз кажу, це все фигня я теж 3 раза у цьому році откупав: травні 27,50, червні 27,00, в липні 27,21 (може теж недозоробив 250-350 долл)
ми не в школі (має бути тільки 5, а то батьки не будуть поважати)
може це забобони, але краще втрачати так, ніж щось реальне (в мене помер приятель від COVID19)
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................12.08.2021...........13.08.2021 дата розрахунку...............11.08.2021............12.08.2021 Євро..................................31,4105.................31,421...+0.03% Долар США.......................26,8042.................26,7686...-0.13% После полудня доллар потерял еще чуть больше копейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, стали плавно подниматься и за час прибавили 2.5 копейки. После этого развернулись и столь же плавно двинулись вниз. К 12 опустились на 1.5 копейки. Индекс доллара вчера днем (8-30 по Нью-Йорку) немного просел. Если это реакция на выход статистики, она выглядит весьма умеренной - дороже доллар побыл всего два дня из последних трех недель. После этого наблюдаются незначительные колебания примерно на одном уровне. Справочный курс встретили котировками 26.7700 - 26.7900, что на копейку выше открытия. После 12, продолжив движение, опустились еще на 1.5 копейки, после чего на полкопейки отскочили, когда НБУ пришел за дежурной пятеркой. После обеда снижение возобновилось, за час, оставшийся до фиксации официального курса, опустились на 2 копейки. На этом пока не остановились. Падение официального курса относительно справочного намекает, что начавшаяся не очень активно торговля продолжалась достаточно долго. Небольшое падение доллара на нашем МБ, в целом, соответствует таковому в мире. В мире доллар и после полудня сохраняет стабильность. Официальный курс встретили котировками 26.7400 - 26.7600. За день снизились на 2 копейки относительно открытия и на 3.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2020 - 27.5266 (-7) -76 2019 - 25.1585 (+6) +161
2018 - 27.2456 (+13) 2017 - 25.6957 (+0)
Realist написав:коюю, звичайно винен тільки я). Тут склалась парадоксальна ситуація. Я підтримую НБУ у його протидії здорожчанню гривні, але саме ця його поведінка спонукала мене активніше купляти долар бо я впевнився, що сильно вирости гривні не дадуть. Не вигідно це нікому (писав раніше)
Вина НБУ только в том, что его действия соответствуют тому, что он говорит. Это для нас слишком непривычно При каждом удобном случае чиновники НБУ подчеркивают, что они не устанавливают целевых курсов и не влияют на направление движения, а только притормаживают естественную динамику. Но почти никто в это не верит, несмотря на то, что уже больше 5 лет слова не расходятся с делом.
Realist написав:Я підтримую НБУ у його протидії здорожчанню гривні, але саме ця його поведінка спонукала мене активніше купляти долар бо я впевнився, що сильно вирости гривні не дадуть. Не вигідно це нікому (писав раніше)
Вина НБУ только в том, что его действия соответствуют тому, что он говорит. Это для нас слишком непривычно При каждом удобном случае чиновники НБУ подчеркивают, что они не устанавливают целевых курсов и не влияют на направление движения, а только притормаживают естественную динамику. Но почти никто в это не верит, несмотря на то, что уже больше 5 лет слова не расходятся с делом.
Кидати помідори (гнилі) потрібно в Міністерство фінансів і всякі S&P:
На початку року Марченко підтвердив, що курс в 2021 році буде стабільним, а різке подорожчання гривні навіть невигідно. «Я хочу, щоб українці менше звертали уваги на обмінники. Курс національної валюти буде стабільним. Немає ніяких передумов, щоб було інакше. Це також – і позиція НБУ. Тому не варто турбуватися незначними ситуативними коливаннями», – підкреслив він. Згідно із серпневим консенус-прогнозом Міністерства економіки України, середньорічний курс долара в 2021-му становитиме 28,6 грн, а до кінця року може зрости до 28,8 грн. У вересневому прогнозі міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's йдеться про поступову девальвацію гривні. Експерти очікують, що до кінця 2021 року курс нацвалюти може знизитися до 30 за долар. https://www.slovoidilo.ua/2021/01/11/st ... analitykiv
Чим більше аналітиків будуть пророкувати падіння, тим імовірніше укріплення гривні. Ну і навпаки, чим частіше офіційні особи розказуватимуть про невидану стабільність, тим імовірніше обвал. А можливо зараз закрутили 2-річний цикл. Гривньопік під НР, потім вниз. Зараз багато розмов про проїдання заощаджень, але якось не враховують постійний приток від гастарбайтерів. От коли всі будуть працювати, щоб тільки вспівати гасити кредити, от тоді вийдемо на новий якісний рівень.
Ой+ написав:Ну і навпаки, чим частіше офіційні особи розказуватимуть про невидану стабільність, тим імовірніше обвал.
вы их сильно переоцениваете, кто достоверно знает про обвал тот трындеть об этом не станет. Чиновники тоже читают фейсбуки те же самые опусы которые некоторые от своего имени пишут здесь. Неизвестно кем придуманные, про превращение долларов в купоно-карбованцы, дорожай квартир до уровней 2008г и прочую нездоровую ересь. Крах доллара уже лет 15 или больше любимая тема Киселёв-ТВ.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 сер, 2021 16:14, всього редагувалось 1 раз.
Ой+ написав:Ну і навпаки, чим частіше офіційні особи розказуватимуть про невидану стабільність, тим імовірніше обвал.
вы их сильно переоцениваете, кто достоверно знает про обвал тот трындеть об этом не станет. Чиновники тоже читают фейсбуки те же самые опусы которые некоторые от своего имени пишут здесь. Неизвестно кем придуманные, про превращение долларов в купоно-карбованцы, дорожай квартир до уровней 2008г и прочую нездоровую ересь. Крах доллара уже лет 15 или больше любимая тема Киселёв-ТВ.
Я не про долар, а про найкрасивішу. Пам'ятаю Ющенко у 98-му ходив сварився по обмінках, Стельмах у 2008-му розказував про індекс біг-мака та недооціненість грн., Гонтарєва як пожаліють ті, хто закупив по 12. Зараз НБУ зайняв класнішу позицію, щось таргетує, коментує