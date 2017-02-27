RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8108810981108111>
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 13:30

  Realist написав:
  prodigy написав:
  Realist написав:Визнаю свою помилку.
А тепер.... навіть не знаю що робити.

допускаю що ви недозаробили 100 долл,
макс 200 (не має сенсу про це думати)

Та тут, як би, не в грошах справа. (тобто в них теж але...)
Ви любите помилятись чи програвати? Розумієте?
Тут класична двійка за "практичні роботи". Оце не приємно.
А питання: "А тепер.... навіть не знаю що робити." це як у покері, головне, щоб це не початок Тільту. Страшна штука я вам скажу.
За турботу і пораду - Дякую!
Ось, якраз гарна стаття про "все встигнути"
https://texty.org.ua/fragments/104215/v ... ahnennyah/


ще раз кажу, це все фигня
я теж 3 раза у цьому році откупав: травні 27,50, червні 27,00, в липні 27,21 (може теж недозоробив 250-350 долл)

ми не в школі (має бути тільки 5, а то батьки не будуть поважати)

може це забобони, але краще втрачати так, ніж щось реальне (в мене помер приятель від COVID19)
prodigy
 
Повідомлень: 6825
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2806 раз.
Подякували: 2439 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:02

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................12.08.2021...........13.08.2021
дата розрахунку...............11.08.2021............12.08.2021
Євро..................................31,4105.................31,421...+0.03%
Долар США.......................26,8042.................26,7686...-0.13%
После полудня доллар потерял еще чуть больше копейки.

Открылись на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Перекурив, стали плавно подниматься и за час прибавили 2.5 копейки. После этого развернулись и столь же плавно двинулись вниз. К 12 опустились на 1.5 копейки.
Индекс доллара вчера днем (8-30 по Нью-Йорку) немного просел. Если это реакция на выход статистики, она выглядит весьма умеренной - дороже доллар побыл всего два дня из последних трех недель. После этого наблюдаются незначительные колебания примерно на одном уровне.
Справочный курс встретили котировками 26.7700 - 26.7900, что на копейку выше открытия.
После 12, продолжив движение, опустились еще на 1.5 копейки, после чего на полкопейки отскочили, когда НБУ пришел за дежурной пятеркой. После обеда снижение возобновилось, за час, оставшийся до фиксации официального курса, опустились на 2 копейки. На этом пока не остановились. Падение официального курса относительно справочного намекает, что начавшаяся не очень активно торговля продолжалась достаточно долго. Небольшое падение доллара на нашем МБ, в целом, соответствует таковому в мире.
В мире доллар и после полудня сохраняет стабильность.
Официальный курс встретили котировками 26.7400 - 26.7600. За день снизились на 2 копейки относительно открытия и на 3.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.


Этот день в истории:
2020 - 27.5266 (-7) -76
2019 - 25.1585 (+6) +161

2018 - 27.2456 (+13)
2017 - 25.6957 (+0)

  Realist написав:коюю, звичайно винен тільки я). Тут склалась парадоксальна ситуація. Я підтримую НБУ у його протидії здорожчанню гривні, але саме ця його поведінка спонукала мене активніше купляти долар бо я впевнився, що сильно вирости гривні не дадуть. Не вигідно це нікому (писав раніше)

Вина НБУ только в том, что его действия соответствуют тому, что он говорит. Это для нас слишком непривычно :)
При каждом удобном случае чиновники НБУ подчеркивают, что они не устанавливают целевых курсов и не влияют на направление движения, а только притормаживают естественную динамику. Но почти никто в это не верит, несмотря на то, что уже больше 5 лет слова не расходятся с делом.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5981
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4425 раз.
Подякували: 13129 раз.
 
Профіль
33
18
28
2
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:54

  Сибарит написав:
  Realist написав:Я підтримую НБУ у його протидії здорожчанню гривні, але саме ця його поведінка спонукала мене активніше купляти долар бо я впевнився, що сильно вирости гривні не дадуть. Не вигідно це нікому (писав раніше)

Вина НБУ только в том, что его действия соответствуют тому, что он говорит. Это для нас слишком непривычно :)
При каждом удобном случае чиновники НБУ подчеркивают, что они не устанавливают целевых курсов и не влияют на направление движения, а только притормаживают естественную динамику. Но почти никто в это не верит, несмотря на то, что уже больше 5 лет слова не расходятся с делом.


Кидати помідори (гнилі) потрібно в Міністерство фінансів і всякі S&P:
На початку року Марченко підтвердив, що курс в 2021 році буде стабільним, а різке подорожчання гривні навіть невигідно. «Я хочу, щоб українці менше звертали уваги на обмінники. Курс національної валюти буде стабільним. Немає ніяких передумов, щоб було інакше. Це також – і позиція НБУ. Тому не варто турбуватися незначними ситуативними коливаннями», – підкреслив він.
Згідно із серпневим консенус-прогнозом Міністерства економіки України, середньорічний курс долара в 2021-му становитиме 28,6 грн, а до кінця року може зрости до 28,8 грн.
У вересневому прогнозі міжнародного рейтингового агентства Standard & Poor's йдеться про поступову девальвацію гривні. Експерти очікують, що до кінця 2021 року курс нацвалюти може знизитися до 30 за долар. https://www.slovoidilo.ua/2021/01/11/st ... analitykiv

Чим більше аналітиків будуть пророкувати падіння, тим імовірніше укріплення гривні. Ну і навпаки, чим частіше офіційні особи розказуватимуть про невидану стабільність, тим імовірніше обвал.
А можливо зараз закрутили 2-річний цикл. Гривньопік під НР, потім вниз. Зараз багато розмов про проїдання заощаджень, але якось не враховують постійний приток від гастарбайтерів. От коли всі будуть працювати, щоб тільки вспівати гасити кредити, от тоді вийдемо на новий якісний рівень.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4458
З нами з: 19.04.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:08

Из сообщений понятно, что все мы накупили дорогого доллара и сидим теперь смотрим как гривна укрепляется :)
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 195
З нами з: 21.04.20
Подякував: 267 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:Ну і навпаки, чим частіше офіційні особи розказуватимуть про невидану стабільність, тим імовірніше обвал.
вы их сильно переоцениваете, кто достоверно знает про обвал тот трындеть об этом не станет. Чиновники тоже читают фейсбуки те же самые опусы которые некоторые от своего имени пишут здесь. Неизвестно кем придуманные, про превращение долларов в купоно-карбованцы, дорожай квартир до уровней 2008г и прочую нездоровую ересь. Крах доллара уже лет 15 или больше любимая тема Киселёв-ТВ.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 12 сер, 2021 16:14, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8251
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 2160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Колега із Миколаєва минулого року показував фото і відео, що творилось в місті із фурами з зерном. А цього року рекордний врожай. Представляю собі які затори перед портами будуть

Ага, ну то очікуємо подорожчання хліба :lol: а також, "під шумок", і олії/цукру :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1303
З нами з: 18.03.21
Подякував: 29 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:15

  Ой+ написав:От коли всі будуть працювати, щоб тільки вспівати гасити кредити, от тоді вийдемо на новий якісний рівень.


и вам того же
prodigy
 
Повідомлень: 6825
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2806 раз.
Подякували: 2439 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:19

  vitaliian написав:
  Ой+ написав:Ну і навпаки, чим частіше офіційні особи розказуватимуть про невидану стабільність, тим імовірніше обвал.
вы их сильно переоцениваете, кто достоверно знает про обвал тот трындеть об этом не станет. Чиновники тоже читают фейсбуки те же самые опусы которые некоторые от своего имени пишут здесь. Неизвестно кем придуманные, про превращение долларов в купоно-карбованцы, дорожай квартир до уровней 2008г и прочую нездоровую ересь. Крах доллара уже лет 15 или больше любимая тема Киселёв-ТВ.


Я не про долар, а про найкрасивішу. Пам'ятаю Ющенко у 98-му ходив сварився по обмінках, Стельмах у 2008-му розказував про індекс біг-мака та недооціненість грн., Гонтарєва як пожаліють ті, хто закупив по 12. Зараз НБУ зайняв класнішу позицію, щось таргетує, коментує
Коментар Національного банку щодо рівня інфляції в липні 2021 року
У липні 2021 року споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 10,2% (із 9,5% у червні). https://bank.gov.ua/ua/news/all/komenta ... -2021-roku

Але прямий курсовий прогноз, то вже Мінфін.

  prodigy написав:
  Ой+ написав:От коли всі будуть працювати, щоб тільки вспівати гасити кредити, от тоді вийдемо на новий якісний рівень.


и вам того же


Ну це не моє побажання, але щось такі тенденції намічаються.
Востаннє редагувалось Ой+ в Чет 12 сер, 2021 16:21, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4458
З нами з: 19.04.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 642 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:20

  sergikkc007 написав:Из сообщений понятно, что все мы накупили дорогого доллара и сидим теперь смотрим как гривна укрепляется :)

Ну, поки на 26,00 не дійдемо - рано говорити про " накупили дорогого долара" :D

п.с.
Хоч, до мого прогнозу 26,6 (дно) - вже не так і багато залишилось :roll:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1303
З нами з: 18.03.21
Подякував: 29 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:23

  prodigy написав:
  Ой+ написав:От коли всі будуть працювати, щоб тільки вспівати гасити кредити, от тоді вийдемо на новий якісний рівень.


и вам того же

:mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1303
З нами з: 18.03.21
Подякував: 29 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8108810981108111>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2691, 2692, 2693
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26927 5879163
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 сер, 2021 17:09
NAVM
Валютный рынок в мире 1 ... 762, 763, 764
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7634 3993767
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 сер, 2021 12:42
Vic
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 99, 100, 101
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1001 1239359
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 сер, 2021 22:15
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96801)
12.08.2021 18:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.