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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8108810981108111
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:Я не про долар, а про найкрасивішу.
сейчас трэнд хоронить доллар.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:39

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Зображення

ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
Зображення

Нерезиденты. :lol:
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:Нерезиденты.
вот вам и ответ почему пока не 26,50
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:44

  Striker написав:Нерезиденты. :lol:
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Кого это они догоняют? :)

Надо бы гифку с массовым забегом - это было погашение :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 16:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нерезиденты на выход, не то чтобы сильно быстро, умеренно можно сказать, а гривна в рост, не то чтобы сильно, а такой себе боковичек с поглядыванием вверх. Итого, при удачном стечении обстоятельств, заявления что когда нерезиденты повалят нам хана, скажем так надуманные
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 17:01

  Сибарит написав:
  Striker написав:Нерезиденты. :lol:
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Кого это они догоняют? :)

Надо бы гифку с массовым забегом - это было погашение :)


Бегут за никому не нужным долларом :wink: Taper tantrum (c)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 17:15

  Сибарит написав:Надо бы гифку с массовым забегом - это было погашение :)

Теперь интересно, куда пойдёт столько гривны от этого погашения.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 17:36

Межбанк: курс доллара опять немного просел

Четверг на валютном рынке прошел достаточно активно и опять с перевесом предложения доллара на межбанке. Но и Нацбанк сегодня снова не дремал.

В самом начале сессии активность покупателей и продавцов была достаточно низкой и на этом фоне продавцы даже смогли частично подтянуть свои ценники с утренних 26,76/26,78 гривен до 26,78/26,80 к 11 часам. Но уже после 11:00 на торгах стали появляться основные игроки и предложение стало быстро расти, а вот покупатели решили выждать и определиться с минимальным уровнем котировок. Уже к полудню курс просел до 26,77/26,79 гривен с явным намерением пойти ниже к цели 26,70 к концу дня,а то и ниже. Но тут уже на торги вышел НБУ с покупкой доллара по цене не выше 26,76 гривен.

Нацбанк применил уже отработанную тактику. Его выход, с одной стороны – спровоцировал всех выжидавших покупателей на покупку валюты на опасениях скорого роста котировок после действий регулятора, а с другой – несколько поддержал продавцов, которые стали ориентироваться на ценники Нацбанка и не спешить сильно опускать свои курсы продажи.

В итоге, к обеду котировки застыли на отметке 26,755/26,775 гривен за доллар, а к 14 часам выросли до 26,76/26,78. Но после 15 часов Нацбанк закрыл свои покупки на общую сумму $5 млн и ушел с рынка. И количество продавцов снова стало превышать количество желающих купить валюту. Это привело к проседанию курса до 26,735/26,755 гривен к 16 часам и до 26,73/26,75 к концу сессии.

Главные события 12 августа на валютном рынке:

Доллар за день подешевел на 3 копейки – с утренних 26,76/26,78 гривен до 26,73/26,75 к концу сессии.

Нацбанк выходил на межбанк с покупкой $5 млн по курсу в пределах 26,76 гривен.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,7815 гривен, а официальный курс на 13 августа 2021 года установлен на уровне 26,7686 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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  #<1 ... 8108810981108111
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