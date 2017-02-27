Додано: Чет 12 сер, 2021 20:24

Кухар с Вами согласен (возможно, уже обсуждали тут - не видел):27,12-27,36 грн/дол. на 31.12.правда, 1 расчетный курс для Киева, а второй - не для Киева, но то таке...Мы повышаем наш прогноз средней официальной зарплаты 31 декабря 2021 года в целом по Украине до 16 857 грн (с $608 до $616), а по Киеву до 25 030 грн (с $908 до $923)....Там, конечно, пойнт - не в курсе, а в инфляции, со всеми вытекающими. Честно говоря, не совсем верю в некоторые прогнозные цифры, а от дефлятора и ИЦП (РРI) с грохотом падает челюсть, но идея ясна и много раз тут звучала: осенью бакс (таки да) может оказаться не очень кому нужен, гонять за ним будут наивные Форест Гампы, остальные уныло слюнявить гришу на кассах. Хотя стоп, какое слюнивать? Дельта же. Ну ок, пикать и кликать. Направление освоения 15-20% прироста номинальных ЗП (не спрашивайте... я цитирую) как бы задано, и это не обменки (еще на год, видимо).