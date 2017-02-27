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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8109811081118112
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:18

холява написАл пургу,редактнул
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 12 сер, 2021 20:58, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:24

prodigy
Кухар с Вами согласен (возможно, уже обсуждали тут - не видел):
27,12-27,36 грн/дол. на 31.12.
правда, 1 расчетный курс для Киева, а второй - не для Киева, но то таке :mrgreen:
...
Мы повышаем наш прогноз средней официальной зарплаты 31 декабря 2021 года в целом по Украине до 16 857 грн (с $608 до $616), а по Киеву до 25 030 грн (с $908 до $923).
https://www.ukraine-economic-outlook.co ... n-june-ueo
...
Там, конечно, пойнт - не в курсе, а в инфляции, со всеми вытекающими. Честно говоря, не совсем верю в некоторые прогнозные цифры, а от дефлятора и ИЦП (РРI) с грохотом падает челюсть, но идея ясна и много раз тут звучала: осенью бакс (таки да) может оказаться не очень кому нужен, гонять за ним будут наивные Форест Гампы, остальные уныло слюнявить гришу на кассах. Хотя стоп, какое слюнивать? Дельта же. Ну ок, пикать и кликать. Направление освоения 15-20% прироста номинальных ЗП (не спрашивайте... я цитирую) как бы задано, и это не обменки (еще на год, видимо).
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:46

Удалил
холява
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 20:53

  холява написав:Удалил

Ушли в ЛС сентиментамм))
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Чет 12 сер, 2021 21:35, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 21:03

  Мизантрóп написав:
  холява написав:Удалил

На Матросова? Вам показалось.Потом удалилось )) Нетрезвым не стоит писАть


Почему вы все отгадываете ?
Действительно, в Запорожье ,на Матросова 29Б ,одна поликлиника Увд в Запорожской обл .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Трохи розбавлю вашу психіку :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:05

  Мизантрóп написав:
  холява написав:Удалил

Ушли в ЛС сентиментамм))



У меня нет сентиментов .

Надеюсь и Вы ничего сентиментального не напишите .

Что там ЛС ?
Они Вам нужны ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:10

  холява написав:
  Мизантрóп написав:
  холява написав:Удалил

Ушли в ЛС сентиментамм))



У меня нет сентиментов .

Надеюсь и Вы ничего сентиментального не напишите .

Что там ЛС ?
Они Вам нужны ?

Известное дело-чем больше пишут-тем больше документируют.
Мизантрóп
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