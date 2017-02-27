prodigy Кухар с Вами согласен (возможно, уже обсуждали тут - не видел): 27,12-27,36 грн/дол. на 31.12. правда, 1 расчетный курс для Киева, а второй - не для Киева, но то таке ... Мы повышаем наш прогноз средней официальной зарплаты 31 декабря 2021 года в целом по Украине до 16 857 грн (с $608 до $616), а по Киеву до 25 030 грн (с $908 до $923). https://www.ukraine-economic-outlook.co ... n-june-ueo ... Там, конечно, пойнт - не в курсе, а в инфляции, со всеми вытекающими. Честно говоря, не совсем верю в некоторые прогнозные цифры, а от дефлятора и ИЦП (РРI) с грохотом падает челюсть, но идея ясна и много раз тут звучала: осенью бакс (таки да) может оказаться не очень кому нужен, гонять за ним будут наивные Форест Гампы, остальные уныло слюнявить гришу на кассах. Хотя стоп, какое слюнивать? Дельта же. Ну ок, пикать и кликать. Направление освоения 15-20% прироста номинальных ЗП (не спрашивайте... я цитирую) как бы задано, и это не обменки (еще на год, видимо).
Realist написав:Також хочу висловити подяку Denik за арґументовані дописи. Хоча його точка зору і виглядає аж надто оптимістично, але не приймати її до уваги не має причин. (хіба що за виключенням останнього посилання на відео ) Ось, до речі те про що він писав. Із ФБ п. Богдана Данилишина Цитата:"Бюджетна сфера За оперативними даними Державної податкової служби за результатами декларування податку на прибуток у серпні за 2 квартал 2021 року сплата податку на прибуток становитиме 35,4 млрд. гривень, що удвічі більше, ніж за відповідний період минулого року та на 52,9% (+12,2 млрд. гривень) більше індикативного значення. Перевищення темпами росту сплати податку на прибуток зростання доходів платників у 2,7 рази свідчить про ефективну протидію з боку ДПС формуванню і використанню фіктивного податкового кредиту та, відповідно, необґрунтованому завищенню витратної частини платників податків."
Есть более простое объяснение - цены на сельхоз и металлы растут с весны? - вот прибыль и вырисовывается у тех, кто это продает.
фиктивный налоговый кредит придушили давненько, а не сейчас - да и на прибыль он влияет нелинейно...