Додано: Чет 12 сер, 2021 22:44

Denik написав: zРадио написав: Открываем отчет USDA https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0721.pdf :



Пшеница 2019-2020 факт - 21,01 млн;

Пшеница 2021-2022 прогноз - 21 млн (-0,01 млн).



Выходит, данные Refinitiv - не нафталин, а ваши - нафталин. Правильно я рассуждаю? Открываем отчет USDAПшеница 2019-2020 факт - 21,01 млн;Пшеница 2021-2022 прогноз - 21 млн (-0,01 млн).Выходит, данные Refinitiv - не нафталин, а ваши - нафталин. Правильно я рассуждаю?

Вышел новый отчет https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0821.pdf

https://latifundist.com/novosti/56300-a ... -202122-mg

Пшеница - 33 млн. т. (Я писал про минимум 32) Данные Рефинитив оказались нафталином.

Кукуруза - 39 млн. т.

И по пшенице и по кукурузе мировой прогноз урожая понижен. Экспортные цены не будут падать.

Вышел новый отчетПшеница - 33 млн. т. (Я писал про минимум 32) Данные Рефинитив оказались нафталином.Кукуруза - 39 млн. т.И по пшенице и по кукурузе мировой прогноз урожая понижен. Экспортные цены не будут падать.

Спасибо, читаю. Только мы ж о цифрах экспорта спорили, а не урожая. Пшеница - 23,5 (пред. USDA - 21, Refinitiv - 20,5, 2019 факт - 21), кукуруза - 32 (пред. USDA - 30,5, 2019 факт - 29).Больше, чем в 2019-м. И это здорово. Но не так радикально, как ты оценивал (особенно, сравнивая с первой оценкой). +10-11% к прошлому рекорду - это итак солидноЧто до цен - поглядим, маркетинговый сезон длинный, и безоблачным он не будет. Мировой экспорт на 5% выше, чем в 2019-м и на 1%, чем в 2020-м. Я продолжаю придерживаться мнения о том, что выиграют те, кто продаст ASAP, пока в мире высокая инфляция. И тут уже включается конкуренция - у транспортной и портовой инфраструктуры тоже ресурс не безграничный... особенно, сейчас