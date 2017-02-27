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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8110811181128113
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Открываем отчет USDA https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0721.pdf:

Пшеница 2019-2020 факт - 21,01 млн;
Пшеница 2021-2022 прогноз - 21 млн (-0,01 млн).

Выходит, данные Refinitiv - не нафталин, а ваши - нафталин. Правильно я рассуждаю?

Вышел новый отчет https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0821.pdf
https://latifundist.com/novosti/56300-a ... -202122-mg
Пшеница - 33 млн. т. (Я писал про минимум 32) Данные Рефинитив оказались нафталином.
Кукуруза - 39 млн. т.
И по пшенице и по кукурузе мировой прогноз урожая понижен. Экспортные цены не будут падать.
Для осени - справедливый курс 24-26.
26.5 будем пробовать на следующей неделе на межбанке.
Просто подтвердилось написанное неделю назад.
  Denik написав:По этому нафталину. Пшеницы намолочено уже 23 млн. т. Полный результат будет 32+. Потребление - 8 млн. т. Соответственно экспорт будет 24+, а не 20, как на графике.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 22:44

  Denik написав:
  zРадио написав:Открываем отчет USDA https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0721.pdf:

Пшеница 2019-2020 факт - 21,01 млн;
Пшеница 2021-2022 прогноз - 21 млн (-0,01 млн).

Выходит, данные Refinitiv - не нафталин, а ваши - нафталин. Правильно я рассуждаю?

Вышел новый отчет https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/wasde0821.pdf
https://latifundist.com/novosti/56300-a ... -202122-mg
Пшеница - 33 млн. т. (Я писал про минимум 32) Данные Рефинитив оказались нафталином.
Кукуруза - 39 млн. т.
И по пшенице и по кукурузе мировой прогноз урожая понижен. Экспортные цены не будут падать.


Спасибо, читаю. Только мы ж о цифрах экспорта спорили, а не урожая. Пшеница - 23,5 (пред. USDA - 21, Refinitiv - 20,5, 2019 факт - 21), кукуруза - 32 (пред. USDA - 30,5, 2019 факт - 29).

Больше, чем в 2019-м. И это здорово. Но не так радикально, как ты оценивал (особенно, сравнивая с первой оценкой). +10-11% к прошлому рекорду - это итак солидно :)

Что до цен - поглядим, маркетинговый сезон длинный, и безоблачным он не будет. Мировой экспорт на 5% выше, чем в 2019-м и на 1%, чем в 2020-м. Я продолжаю придерживаться мнения о том, что выиграют те, кто продаст ASAP, пока в мире высокая инфляция. И тут уже включается конкуренция - у транспортной и портовой инфраструктуры тоже ресурс не безграничный... особенно, сейчас
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 23:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Тепер на порядку денному політичні новини проти економічних. Економічні в найближчий місяць-півтора будуть працювати на здорожчання гривні. Політичні - поки що не відомо як. Плюс позиція НБУ.
Тобто осенью вопреки обыденному подорожаю ожидаете укрепляж гривны?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 02:53

Незалежна група макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook заявила, що середня офіційна заробітна плата в Україні зросте у поточному році більш, ніж на 30 відсотків.

Як повідомляє finance.uа, у щомісячному оновленні прогнозу йдеться, що середня зарплата збільшиться на 32,1 відсотки з 10 727 гривень до 14 179 гривень.

Прогноз середньої офіційної зарплати на 31 грудня 2021 року наступний:

в цілому по Україні — до 16 857 гривень (з $ 608 до $ 616);
по Києву — до 25 030 гривень (з $ 908 до $ 923).
Ukrainian
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