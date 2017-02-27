Спасибо, читаю. Только мы ж о цифрах экспорта спорили, а не урожая. Пшеница - 23,5 (пред. USDA - 21, Refinitiv - 20,5, 2019 факт - 21), кукуруза - 32 (пред. USDA - 30,5, 2019 факт - 29).
Больше, чем в 2019-м. И это здорово. Но не так радикально, как ты оценивал (особенно, сравнивая с первой оценкой). +10-11% к прошлому рекорду - это итак солидно
Что до цен - поглядим, маркетинговый сезон длинный, и безоблачным он не будет. Мировой экспорт на 5% выше, чем в 2019-м и на 1%, чем в 2020-м. Я продолжаю придерживаться мнения о том, что выиграют те, кто продаст ASAP, пока в мире высокая инфляция. И тут уже включается конкуренция - у транспортной и портовой инфраструктуры тоже ресурс не безграничный... особенно, сейчас
Realist написав:Тепер на порядку денному політичні новини проти економічних. Економічні в найближчий місяць-півтора будуть працювати на здорожчання гривні. Політичні - поки що не відомо як. Плюс позиція НБУ.
Тобто осенью вопреки обыденному подорожаю ожидаете укрепляж гривны?
zРадио написав:Спасибо, читаю. Только мы ж о цифрах экспорта спорили, а не урожая. Пшеница - 23,5 (пред. USDA - 21, Refinitiv - 20,5, 2019 факт - 21), кукуруза - 32 (пред. USDA - 30,5, 2019 факт - 29).
Больше, чем в 2019-м. И это здорово. Но не так радикально, как ты оценивал (особенно, сравнивая с первой оценкой). +10-11% к прошлому рекорду - это итак солидно
По экспорту я называл цифру 24 для пшеницы при USDA - 23,5. По кукурузе мне кажется урожай будут выше 42 млн. т...
zРадио написав:Что до цен - поглядим, маркетинговый сезон длинный, и безоблачным он не будет. Мировой экспорт на 5% выше, чем в 2019-м и на 1%, чем в 2020-м. Я продолжаю придерживаться мнения о том, что выиграют те, кто продаст ASAP, пока в мире высокая инфляция. И тут уже включается конкуренция - у транспортной и портовой инфраструктуры тоже ресурс не безграничный... особенно, сейчас
650 млрд. долларов будут поддерживать мировую инфляцию не менее 9 месяцев - практически до конца маркетингового года. И это деньги на фоне упавшего объема товара (мирового урожая).
Proofy написав:Тобто осенью вопреки обыденному подорожаю ожидаете укрепляж гривны?
Да, особенно когда начнется торговля семечкой и подсолнечным маслом. Хотя, думаю, цены будут меньше прошлого года - из-за высокого мирового урожая сои.
Realist написав:Тепер на порядку денному політичні новини проти економічних. Економічні в найближчий місяць-півтора будуть працювати на здорожчання гривні. Політичні - поки що не відомо як. Плюс позиція НБУ.
Тобто осенью вопреки обыденному подорожаю ожидаете укрепляж гривны?
по логике складывается укрепляж, а опыт говорит обратное.
Realist написав:Тепер на порядку денному політичні новини проти економічних. Економічні в найближчий місяць-півтора будуть працювати на здорожчання гривні. Політичні - поки що не відомо як. Плюс позиція НБУ.
Тобто осенью вопреки обыденному подорожаю ожидаете укрепляж гривны?
по логике складывается укрепляж, а опыт говорит обратное.
опыт говорит, что после 31 августа лето закончилось, но иногда бывало и +20с в ноябре
повторю свою мысль (вчерашнюю)-гривна будет сильна еще минимум 2 месяца,
свою уверенность подкрепляю поступками (остаюсь в гривне...насколько будет возможно) потом раскрою детали, можете запомнить мой пост
Как и говорилось - на МБ новый годовой минимум 26.71. Нал должен подтянуться туда же. Следующая неделя - тестим 26.50 на МБ. На фоне продаж валюты под выплату налога на прибыль и сильных экспортных поступлений.