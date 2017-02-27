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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:42
GDV29 написав:
Подскажите,а когда (в каком периоде) будет происходить экспорт семечки и подсолнечного масла?
Уборка ранних сортов начнется где-то через неделю. Поздние сорта стоят в полях еще зеленые в отличном состоянии и набирают вес/созревают. Сезон официально - с 1 сентября. Крупные объемы торговли/экспорта - не раньше 10 сентября.
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Denik
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