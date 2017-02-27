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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8110811181128113
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  GDV29 написав:Подскажите,а когда (в каком периоде) будет происходить экспорт семечки и подсолнечного масла?

Уборка ранних сортов начнется где-то через неделю. Поздние сорта стоят в полях еще зеленые в отличном состоянии и набирают вес/созревают. Сезон официально - с 1 сентября. Крупные объемы торговли/экспорта - не раньше 10 сентября.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:24

HSBC изменил свой прогноз курса доллара на этот год и теперь ожидает, что американская валюта укрепится по отношению к большинству основных валют, а не ослабнет. Банк ссылается на достижение пик в динамике роста мировой экономики и движение ФРС к более нормальной денежно-кредитной политике в качестве причин пересмотра своих взглядов.

Валютные стратеги во главе с Полом Маккелни прогнозируют курс евро/доллара на уровне 1,15 на конец года против 1,23 ранее. Они утверждают, что разговоры о сокращении количественного смягчения ФРС меняют структуру, через которую рассматривается доллар.
https://www.profinance.ru/news/2021/08/ ... llara.html
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:37

26.75-26.77/26.81-26.83
odessit2007
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1
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вышли новые цифры по уборке урожая.
https://minagro.gov.ua/ua/map
Всего 56.2 % 39500.1 тис. тонн 44.1 ц/га
Пшениця 87.8 % 28677.2 тис. тонн 46.0 ц/га
Ячмінь 91.7 % 9423.8 тис. тонн 41.6 ц/га

Простая арифметика показывает, что по пшенице дойдем до цифры 33,5 млн.т.
По ячменю - 10,4 млн.т.
Цена - 270 за тонну...
Оценочно стоимость всего урожая зерновых 85 млн.т х 270 дол./т = 23 миллиарда долларов.
Экспорта (65 млн. т) = 17.5 миллиарда долларов.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Оценочно стоимость всего урожая зерновых 85 млн.т х 270 дол./т = 23 миллиарда долларов.
Экспорта (65 млн. т) = 17.5 миллиарда долларов.
а остальное куда сами съедим или выкинем?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:а остальное куда сами съедим или выкинем?

~20 млн.т. внутренне потребление + семена
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:28

https://latifundist.com/novosti/56302-e ... i-v-rossii
Эксперты USDA увеличили прогноз урожая подсолнечника в Украине на 0,8 млн т до 17,5 млн т (16,7 млн т предідущий прогноз) в 2021/22 МГ.

Прогноз достаточно консервативный я думаю, что будет около 20 млн.т.
Вместе с рапсом и соей - 26-27 млн.т. При цене 600 дол./тонна = более 15 миллиардов долларов - стоимость урожая масличных.
Вместе с зерновыми - под 40 миллиардов долларов....
Denik
 
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