Уборка ранних сортов начнется где-то через неделю. Поздние сорта стоят в полях еще зеленые в отличном состоянии и набирают вес/созревают. Сезон официально - с 1 сентября. Крупные объемы торговли/экспорта - не раньше 10 сентября.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Уборка ранних сортов начнется где-то через неделю. Поздние сорта стоят в полях еще зеленые в отличном состоянии и набирают вес/созревают. Сезон официально - с 1 сентября. Крупные объемы торговли/экспорта - не раньше 10 сентября.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:24
HSBC изменил свой прогноз курса доллара на этот год и теперь ожидает, что американская валюта укрепится по отношению к большинству основных валют, а не ослабнет. Банк ссылается на достижение пик в динамике роста мировой экономики и движение ФРС к более нормальной денежно-кредитной политике в качестве причин пересмотра своих взглядов.
Валютные стратеги во главе с Полом Маккелни прогнозируют курс евро/доллара на уровне 1,15 на конец года против 1,23 ранее. Они утверждают, что разговоры о сокращении количественного смягчения ФРС меняют структуру, через которую рассматривается доллар.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вышли новые цифры по уборке урожая.
Всего 56.2 % 39500.1 тис. тонн 44.1 ц/га
Пшениця 87.8 % 28677.2 тис. тонн 46.0 ц/га
Ячмінь 91.7 % 9423.8 тис. тонн 41.6 ц/га
Простая арифметика показывает, что по пшенице дойдем до цифры 33,5 млн.т.
По ячменю - 10,4 млн.т.
Цена - 270 за тонну...
Оценочно стоимость всего урожая зерновых 85 млн.т х 270 дол./т = 23 миллиарда долларов.
Экспорта (65 млн. т) = 17.5 миллиарда долларов.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:28
Прогноз достаточно консервативный я думаю, что будет около 20 млн.т.
Вместе с рапсом и соей - 26-27 млн.т. При цене 600 дол./тонна = более 15 миллиардов долларов - стоимость урожая масличных.
Вместе с зерновыми - под 40 миллиардов долларов....
Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:57
Весь кайф для тех кто в гривне или активах, привязанных к гривне только немного портит китайское Политбюро, административным методом загнавшее цены на 62% ЖРС на 166 долларов за тонну с 200+.
Но рынок ответил падением запасов
viewtopic.php?p=5277640#p5277640
viewtopic.php?p=5279406#p5279406
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:24
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.08.2021..................26,7021
Доллар потерял более 6.5 копеек.
МКГ*............7.2027............7.2271...........+0.34%
Гривна на максимуме с начала года как относительно доллара, так и относительно корзины валют.
Сессию пятницы 13 открыли на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, потихоньку поползли вниз. В самом начале этого движения участниками рынка был замечен регулятор с дежурной покупкой. Стартовый перекос до активной фазы торгов он компенсировал, но с заградительной интервенцией выходить не спешит. Но еще не вечер. За 1.5 часа опустились на 3.5 копейки и уравновесились.
В мире доллар ночью вырос, а сейчас откатился до вчерашних уровней.
Справочный курс встретили котировками 26.6800 - 26.7000, что на 3.5 копейки ниже открытия.
НБУ вчера выкупил 5 млн.
Остатки на коррсчетах уменьшились за счет перетока в казначейство. Остальные, более слабые, факторы компенсировали друг друга.
В среду объем МБ вырос с 575.8 до 587.8 млн. Чистый спрос составил около 583 млн. Клиентские обороты выросли очень существенно, я таких и не припоминаю. Спрос немного превысил предложение за счет рекордного объема форвардных покупок, по оперативным сделкам предложение превышало спрос достаточно существенно.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Погашение было в среду, уже пятница, давления этой гривны на МБ пока не наблюдается. Если и попадает, то очень аккуратно. Не могу исключить, что нерезы, привычные к производным инструментам, работают форвардами, коих стало очень много.
Впрочем, нельзя исключить, что спрос на валюту от погашения облигаций просто компенсирует огромное предложение. Обороты МБ очень высокие, а НБУ выкупает по мелочи.
В любом случае уже можно утверждать, что потрясений не произошло.
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 13 сер, 2021 11:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:38
На благоприятном финансовом рынке мы и с невысокими (обычными) ценами на экспортное сырье уверенно себя чувствуем. Так что меня больше другое волнует:
Fed to unveil bond-buying taper plan next month: Reuters poll
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