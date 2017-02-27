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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8111811281138114>
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 08:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  GDV29 написав:Подскажите,а когда (в каком периоде) будет происходить экспорт семечки и подсолнечного масла?

Уборка ранних сортов начнется где-то через неделю. Поздние сорта стоят в полях еще зеленые в отличном состоянии и набирают вес/созревают. Сезон официально - с 1 сентября. Крупные объемы торговли/экспорта - не раньше 10 сентября.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:24

HSBC изменил свой прогноз курса доллара на этот год и теперь ожидает, что американская валюта укрепится по отношению к большинству основных валют, а не ослабнет. Банк ссылается на достижение пик в динамике роста мировой экономики и движение ФРС к более нормальной денежно-кредитной политике в качестве причин пересмотра своих взглядов.

Валютные стратеги во главе с Полом Маккелни прогнозируют курс евро/доллара на уровне 1,15 на конец года против 1,23 ранее. Они утверждают, что разговоры о сокращении количественного смягчения ФРС меняют структуру, через которую рассматривается доллар.
https://www.profinance.ru/news/2021/08/ ... llara.html
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:37

26.75-26.77/26.81-26.83
odessit2007
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1
Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вышли новые цифры по уборке урожая.
https://minagro.gov.ua/ua/map
Всего 56.2 % 39500.1 тис. тонн 44.1 ц/га
Пшениця 87.8 % 28677.2 тис. тонн 46.0 ц/га
Ячмінь 91.7 % 9423.8 тис. тонн 41.6 ц/га

Простая арифметика показывает, что по пшенице дойдем до цифры 33,5 млн.т.
По ячменю - 10,4 млн.т.
Цена - 270 за тонну...
Оценочно стоимость всего урожая зерновых 85 млн.т х 270 дол./т = 23 миллиарда долларов.
Экспорта (65 млн. т) = 17.5 миллиарда долларов.
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Оценочно стоимость всего урожая зерновых 85 млн.т х 270 дол./т = 23 миллиарда долларов.
Экспорта (65 млн. т) = 17.5 миллиарда долларов.
а остальное куда сами съедим или выкинем?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:а остальное куда сами съедим или выкинем?

~20 млн.т. внутренне потребление + семена
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:28

https://latifundist.com/novosti/56302-e ... i-v-rossii
Эксперты USDA увеличили прогноз урожая подсолнечника в Украине на 0,8 млн т до 17,5 млн т (16,7 млн т предідущий прогноз) в 2021/22 МГ.

Прогноз достаточно консервативный я думаю, что будет около 20 млн.т.
Вместе с рапсом и соей - 26-27 млн.т. При цене 600 дол./тонна = более 15 миллиардов долларов - стоимость урожая масличных.
Вместе с зерновыми - под 40 миллиардов долларов....
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 10:57

Весь кайф для тех кто в гривне или активах, привязанных к гривне только немного портит китайское Политбюро, административным методом загнавшее цены на 62% ЖРС на 166 долларов за тонну с 200+.
https://www.reuters.com/article/idUSL1N2PK0DI
Spot prices of iron ore with 62% iron content for delivery to China SH-CCN-IRNOR62 slipped $2 to $166 per tonne on Thursday, according to SteelHome consultancy.

Но рынок ответил падением запасов
viewtopic.php?p=5277640#p5277640
viewtopic.php?p=5279406#p5279406
Denik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:24

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
13.08.2021..................26,7021
Доллар потерял более 6.5 копеек.

МКГ*............7.2027............7.2271...........+0.34%
Гривна на максимуме с начала года как относительно доллара, так и относительно корзины валют.

Сессию пятницы 13 открыли на 1.5 копейки ниже вчерашнего закрытия. Наскоро хлебнув кофе, потихоньку поползли вниз. В самом начале этого движения участниками рынка был замечен регулятор с дежурной покупкой. Стартовый перекос до активной фазы торгов он компенсировал, но с заградительной интервенцией выходить не спешит. Но еще не вечер. За 1.5 часа опустились на 3.5 копейки и уравновесились.
В мире доллар ночью вырос, а сейчас откатился до вчерашних уровней.
Справочный курс встретили котировками 26.6800 - 26.7000, что на 3.5 копейки ниже открытия.

НБУ вчера выкупил 5 млн.
Остатки на коррсчетах уменьшились за счет перетока в казначейство. Остальные, более слабые, факторы компенсировали друг друга.

В среду объем МБ вырос с 575.8 до 587.8 млн. Чистый спрос составил около 583 млн. Клиентские обороты выросли очень существенно, я таких и не припоминаю. Спрос немного превысил предложение за счет рекордного объема форвардных покупок, по оперативным сделкам предложение превышало спрос достаточно существенно.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.

  Striker написав:Теперь интересно, куда пойдёт столько гривны от этого погашения.

Погашение было в среду, уже пятница, давления этой гривны на МБ пока не наблюдается. Если и попадает, то очень аккуратно. Не могу исключить, что нерезы, привычные к производным инструментам, работают форвардами, коих стало очень много.
Впрочем, нельзя исключить, что спрос на валюту от погашения облигаций просто компенсирует огромное предложение. Обороты МБ очень высокие, а НБУ выкупает по мелочи.
В любом случае уже можно утверждать, что потрясений не произошло.
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 13 сер, 2021 11:38, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 11:38

  Denik написав:Весь кайф для тех кто в гривне или активах, привязанных к гривне только немного портит китайское Политбюро, административным методом загнавшее цены на 62% ЖРС на 166 долларов за тонну с 200+.
https://www.reuters.com/article/idUSL1N2PK0DI
Spot prices of iron ore with 62% iron content for delivery to China SH-CCN-IRNOR62 slipped $2 to $166 per tonne on Thursday, according to SteelHome consultancy.

Но рынок ответил падением запасов
viewtopic.php?p=5277640#p5277640
viewtopic.php?p=5279406#p5279406


На благоприятном финансовом рынке мы и с невысокими (обычными) ценами на экспортное сырье уверенно себя чувствуем. Так что меня больше другое волнует:

Fed to unveil bond-buying taper plan next month: Reuters poll
https://www.reuters.com/article/idUSW1N2P603K
zРадио
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